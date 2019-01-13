ایران به رتبه ۱۵ در تولید علم جهان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست وهشتمین برنامه تلویزیونی «چرخ» با موضوع «رشد مقالات علمی در ایران» با حضور یاسر خوشنویس پژوهشگر علمی برگزار شد.

یاسر خوشنویس درباره رشد مقالات ISI به عنوان معیاری برای پیشرفت و سودمندی جامعه، با بیان اینکه اگر در ارائه مقالات جدید و اختراعات و تبدیل آن به محصولات نوآوری و پیوستگی داشته باشیم می‌توانیم رشد مقالات را سودمند بدانیم، افزود: مقالات در رشته های انسانی، علوم پایه و مقالاتی که با اهداف نظامی تولید می شود نسبت به مقاله های گروه فنی پیوستگی کمتری با صنعت دارد.

وی با بیان اینکه اغلب تحقیقات در علوم فنی با هدف تولید ثروت نوشته می شوند، گفت: ایران رتبه خود را از ۴۳ به ۱۵ در زمینه تولید علم رسانده است و رشد چاپ مقاله در ایران، ترکیه و هند در دو دهه گذشته بسیار پیشرفت داشته است.

این پژوهشگر علمی ادامه داد: این رشد الزاما به معنی تولید علم در زمینه مسائل بنیادی و انسانی کشور یا در جهت حل مسائل و مشکلات جامعه در حال توسعه با تبدیل علم به ثروت یا کارافرینی نیست. در واقع این ایده مطرح است که علم امروز به تکنولوژی فردا به سختی محقق می شود.

وی با اشاره به اینکه ما با ایجاد فشار علمی مقاله ایجاد کرده‌ایم ولی به همان میزان تولید خالص ملی و سرمایه افزایش نیافته وحتی افول هم داشته است، گفت: در بعضی کشورها سازوکاری برای همبستگی میزان تولید علم و سرمایه ایجاد شده است. در این روند اجزا باید در کنار هم و با هم فعالیت کنند.

خوشنویس با بیان اینکه کار علمی باید با نیاز صنعتی هماهنگ باشد، افزود: اکنون چرخ دنده های علمی در کشور خیلی خوب می چرخد ولی به چرخ دنده صنعت و تولید ثروت متصل نیست.

وی در مورد نحوه برنامه ریزی در تولید مقاله ها ادامه داد: اینکه مقاله در مورد چه چیزی نوشته شود و هزینه تحقیق روی موضوع مطرح شده چگونه تامین می شود بسیار مهم است. در کشورهای پیشرفته ابتدا موضوعات موردنیاز جامعه توسط بنیادهای خاص تعیین می شود، سپس اساتید در مراکز علمی دانشجویان را به سمت این موضوعات رهنمون می کنند. در حالیکه ایران با اعمال فشار در مقطع دکترا و اجبار کسب مجوز دفاع در صورت دادن مقاله، باز هم افراد را به سمت انجام کار برای سایر کشورها سوق می‌دهد.

به گفته این پژوهشگر علمی، فاصله نیازهای صنعت با آنچه در جامعه نیاز است، زیاد بوده و این حلقه مفقوده باید پیدا شود. برای مثال کشوری مانند کره جنوبی تلاش خود را برای پیشرفت دیرتر شروع کرده و فرایند ۲۰۰ ساله آمریکا را ۵۰ ساله طی کرده است. این کشور با ایجاد ارتباط با بازارهای بین المللی و عدم فشار، به رشد علمی رسیده است.

خوشنویس با بیان اینکه صنایع سازنده در این کشورها در صورتی حمایت می شوند که رقابت و صادرات بین المللی داشته باشند گفت: افزایش راه های دریافت مجوز برای دفاع وحفظ شان مالی و علمی و هدایت موضوعات به سمت نیازهای جامعه ونیز ارتباط مستقیم با صنعت، می تواند ارائه مقاله هایی علمی را سودمند کند.