به گزارش خبرنگار مهر، مهران سرپرست صبح یکشنبه در کمیته تخصصی مشارکتهای اجتماعی اداره کل ورزش و جوانان خراسانجنوبی اظهار کرد: از آنجایی که سهم خراسانجنوبی در تولید ناخالص ملی قابل توجه نیست به طور معمول تکیه بسیاری از طرحها و پروژهها بر اعتبارات دولتی است.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تکیه بر منابع دولتی روند رشد و توسعه را بسیار کند میکند. ، بیان کرد: حجم سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز با نیازهای خراسانجنوبی فاصله بسیاری دارد.
سرپرست ادامه داد: معمولا سرمایهگذاران در حوزه های اقتصادی ورود پیدا میکنند در حالی که بر اساس نظر کارشناسان و صاحب نظران علوم اجتماعی نقش موضوعات فرهنگی و اجتماعی در توسعه پایدار غیر قابل انکار است.
وی با اشاره به ضرورت توسعه فرهنگ سازمانی و مشارکت اجتماعی در خراسانجنوبی افزود: در گذشته نهاد اجتماعی مهمی چون مسجد نقش فوق العادهای در مشارکت اجتماعی ایفا میکرد در حالی که این موضوع نسبت به گذشته کمرنگ شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسانجنوبی گفت: بی شک دولتها به فعالیت و همکاری سمنها یا همان سازمانهای مردم نهاد نیاز فوق العادهای دارند چون بخشی از وظایف دولت را بر دوش میگیرند.
سرپرست با اشاره به اینکه بسیاری از دستگاهها و نهادهای اجرایی نگاه کاربردی به سازمانهای مردم نهاد نداشته و از تأثیر آن بی اطلاع هستند، اظهار کرد: نگاه و رویکرد دستگاههای اجرایی به سازمان های مردم نهاد باید اصلاح شود.
وی با اشاره به راهکارهای افزایش مشارکت جوانان در عرصه اجتماع بیان کرد: نباید جوانی که ظاهر و شیوه پوشش او با ما متفاوت است را مخالف آرمانها و ارزشها بدانیم بلکه باید ادبیات مناسب گفتوگو با او را بیابیم.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسانجنوبی در زمینه ضرورت حضور دستگاههای اجرایی در کمیتههای ذیل مجموعه ستاد ساماندهی امور جوانان ادامه داد: ما از دستگاههای اجرایی تقاضای اعتبار و بودجه برای فعالیتها نداریم بلکه میخواهیم با هماهنگیهای لازم از موازیکاری در فعالیتها جلوگیری کنیم.
سرپرست با اشاره به اینکه تعداد سازمانهای مردم نهاد به ۳۰ سازمان در خراسانجنوبی رسیده است، گفت: دو طرح ملی مرتبط با کارآفرینی در خراسانجنوبی اجرایی میشود که برای آن ۵۵۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه یکی از طرحها، طرح کارآفرینی آنلاین است، بیان کرد: یکی دیگر از طرح ها، طرح جوان خلاق، ایران پیشرو است که با حضور کارآفرینان برتر و میزبانی خراسان جنوبی در بهمن ماه برگزار میشود.
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