به گزارش خبرنگار مهر، پیش ازظهر یکشنبه محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سفر به استان گیلان با حضور در دفتر نماینده ولی فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت دیدار و گفتگو کرد.
لزوم توجه به تحقق آرمان های انقلابی و اسلامی از سوی مراکز آموزش عالی
در این دیدار آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به حادثه تلخ چند هفته گذشته در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد و جان باختن تعدادی از دانشجویان این دانشگاه، اظهارکرد: دانشگاه آزاد اسلامی توسط امام خمینی (ره) پایهگذاری شد.
وی با تأکید براینکه خوشبختانه با تغییر مدیریت در این دانشگاه شاهد تحولات خوبی هستیم، افزود: البته متاسفانه در این مدت شاهد برخی بیمهرها به ایشان و دانشگاه آزاد اسلامی بودهایم.
امام جمعه رشت با بیان اینکه امام خمینی (ره) با هدف تأثیرگذاری این دانشگاه در راستای ترویج فرهنگ انقلاب و نظام اسلامی پایهگذاری کرده اند، گفت: امروز مسئولان این دانشگاه نیز باید در مسیر تحقق این هدف گام بردارند.
وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی باید در مسیر تمدنسازی اسلامی حرکت کند، بیانکرد: مسئولان دانشگاه باید تلاش کنند تا در راستای تعلیم و تربیت اسلامی برنامهریزی و فعالیت کنند تا مدیرانی انقلابی و متعهد و به دور از هرگونه انحراف در آینده انقلاب تربیت شود.
سبک رفتاری و گفتمانها باید براساس اسلام باشد و اگر نقدی وجود دارد باید براساس مبنای شرع مقدس انجام شودنماینده ولی فقیه در گیلان در ادامه با تأکید برلزوم توجه به متانت و عفاف در گفتمانها، اظهارکرد: سبک رفتاری و گفتمانها باید براساس اسلام باشد و اگر نقدی وجود دارد باید براساس مبنای شرع مقدس انجام شود.
وی با اشاره به نقش مراکز آموزش و عالی در تحقق آرمانهای اسلامی و انقلابی، افزود: وجود جوانان پا به رکاب در نظام اسلامی جای افتخار است. باید تلاش شود تا ارزشها و آرمانهای انقلابی برای اجرای عدالت اجتماعی مدنظر قرار گیرد.
آیت الله فلاحتی با اشاره به ظرفیتهای دانشگاه آزاد اسلامی از مسئولان این دانشگاه خواست تا با بهرهگیری از این ظرفیتها برای خدمت به مردم بهرهگیری کنند.
حرکت در مسیر تمدنسازی مهمترین چشمانداز دانشگاه آزاد
در ادامه این دیدار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد متولد انقلاب اسلامی است، اظهارکرد: با توجه به گستردگی فعالیت این دانشگاه در کل کشور، دانشگاه آزاد از اثرگذاری فراوانی در سطح جامعه برخوردار است.
محمدمهدی طهرانچی با بیان اینکه مهمترین چشمانداز دانشگاه آزاد حرکت در مسیر تمدنسازی اسلامی است، افزود: یکی از مهمترین برنامههای مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی ریلگذاری درست در مسیر رسیدن به این چشم انداز است.
وی بیان کرد: در فضایی که دشمن به دنبال تزریق نا امیدی میان نسل جوان جامعه ایرانی است باید مسائل تعلیم و تربیت و امیدبخشی را در جوانان ترویج کنیم.
طهرانچی امید به زندگی، اشتغال و ازدواج را مهمترین دغدغه امروز جوانان است، تصریح کرد: نزدیکی به علما و مردم رویکرد جدید دانشگاه آزاد است.
۴۰ درصد دانشجویان دانشگاه های کشور در دانشگاه آزاد تحصیل می کنندوی با اشاره به تحصیل بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی، افزود: این میزان معادل ۴۰ درصد دانشجویان کل کشور است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همچنین با اشاره به تدوین و تهیه یک طرح در این دانشگاه، گفت: براساس این طرح ظرفیتهای بالقوه استانها و شهرستانهای دارای دانشگاه آزاد شناسایی و روند تربیت نیروی انسانی براساس این طرح انجام می شود.
وی ادامه داد: این طرح بسترهای لازم برای ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد را فراهم می کند.
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