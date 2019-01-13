دولت در سال ۹۷ به حقوق کارمندان و کارگران اضافه کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران حزب متبوع خود با اشاره به نظام بودجه ۹۸ گفت:دولت نسبت به نقد بودجه منتقدین پاسخگو باشد.

وی افزود: اعداد و ارقام مربوط به پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه واقعی باید با نگاه به تفریغ بودجه سال ۹۶ صورت گیرد تا با ارزیابی درستی از این تفریغ پیش بینی درستی برای بودجه سال۹۸ به عمل آید.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی هیات دولت در فروردین امسال گفت: در طول تاریخ یکصد سال اخیر در ایران، در هیچ دولتی در جهان سابقه نداشته است نرخ برابری ارز با پول ملی در هیئت دولت آنهم بدون کار کارشناسی دقیق به تصویب برسد. در همه جای دنیا یک مکانیزم علمی و عملی و همچنین قانونی برای تعیین چنین نرخی وجود دارد اما دولت دست به چنین کاری زد و میلیاردها از ذخایر ارز و طلای کشور هدر رفت و ارزش پول ملی به صورت کنونی کاهش یافت.

حبیبی با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری به مسئولان در رسیدگی به معیشت مردم گفت: دولت اگر بتواند بسیار خوب است که در سال۹۷ به حقوق کارگران و کارمندان اضافه کند تا تهدیدهای تصمیم نادرست ارز۴۲۰۰ تومانی را رفع کند.

وی با اشاره به نقد بودجه از سوی جناب آقای ابوترابی امام جمعه محترم موقت تهران گفت: دولت به این نقدها توجه کند. صرفه جویی در هزینه ها و جلوگیری از فرار مالیاتی، بالابردن نرخ بهره وری، تخصیص عادلانه منابع و... مهمترین وظیفه دولتمردان برای کاهش فشار به اقشار مستضعف جامعه است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به مواضع خصمانه اروپا و آمریکا با مردم منطقه و عدم پایبندی به برجام گفت: تحلیل رهبر انقلاب از محاسبات غلط غرب و واقع بینی امام (ره) در پیش بینی تحولات منطقه نشان می دهد که ملت ایران در ۴۰ سال گذشته راه را درست آمده است و غرب به بیراهه رفته است.

وی افزود: اگر توصیه های رهبری و شروط مجلس و شورای امنیت کشور در پذیرش برجام رعایت می شد ما به چنین نقطه آسیب پذیری نمی رسیدیم.

حبیبی با اشاره به تحریم های جدید از سوی اروپا گفت: اروپا نه تنها در موعد مقرر اقدام به ایجاد کانال مالی مطمئن نکرده است بلکه به بسیاری از تعهداتش نیز عمل نکرده است. برخی کشورهای اروپا مثل فرانسه، هلند، آلمان و... آشکارا پذیرای تروریستهای منافق شده اند و از موضع طلبکارانه ایران را متهم به نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم می کنند، با این حال هنوز امید دستگاه دیپلماسی کشور از غرب در مورد اجرای برجام قطع نشده است که باید دستگاه دیپلماسی ایران قطع امید کند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: دست تجاوز غرب و رژیم صهیونیستی زیر ساطور مقاومت در منطقه است و خودشان هم می دانند که تفکر مقاومت انشاالله تحقق خواهد یافت.

وی گفت:۴۰ سال پیش شاه با فرار از ایران به انقلاب اسلامی تسلیم شد. امروز آمریکا با اقتدار منطقه ای ایران و سایرین مجبور است از منطقه فرار کند. این سرنوشت محتوم دیکتاتورهاست.

حبیبی در پایان ضمن گرامی داشت سالروز شهادت مرحوم شهید نواب صفوی و یاران متدین و شجاع ایشان آنها را بخش مهمی از پیش قراولان مبارزان منطقه علیه صهیونیسم و آمریکا قلمداد کرد.