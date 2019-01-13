به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر یکشنبه در جلسه تخصصی با روحانیون مستقر با رویکرد چهل سالگی انقلاب اسلامی،به عمر بابرکت چهل سالگی انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: وظیفه جامعه روحانیت در چهل سالگی انقلاب بسیار سنگین است.

وی اظهار کرد: چهل سالگی انقلاب اسلامی یک آوردگاه برای نشان دادن اقتدار و عظمت نظام است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان بابیان اینکه دشمن چشم دیدن جشن چهل سالگی انقلاب اسلامی را ندارد و با انواع ترفندها و توطئه‌ها وارد عرصه مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است، گفت: در این برهه زمانی بسیار حساس رسالت مابه‌عنوان روحانی بسیار مهم و خطیر است.

وی با اشاره به اینکه باید به این نکته توجه داشته باشیم که کلیدی‌ترین راهبرد کلام مقام معظم رهبری چیست و چه نگاهی به دهه پنجم انقلاب وجای‌گیری دشمن‌دارند، افزود: دشمن در هر زمان فتنه‌گری می‌کند و در این میان مردم عنصر اجتماعی نظام و کنار رهبری هستند و باید بصیرت مردم تقویت شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان تأکید کرد: در چهل سالگی انقلاب باید تقویت پایه‌ای ملت اصل راهبردی تبیینی باشد و روحانیون بر تحقق این امر مهم دقت نظر و مدیریت لازم را داشته باشند.

روحانیون مستقر ۵۰۰ روستای استان زنجان را پوشش خواهند داد

صفی یاری افزود: باید همه ما در یک مسیر واحد حرکت کنیم و در مقابل شیطنت‌ها و توطئه‌های دشمن که همیشه بوده و ادامه دارد، مقابله کرده و فتنه‌ها را خنثی کنیم.

وی با بیان اینکه برای جشن ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی برنامه‌های اجرایی خوبی توسط سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان پیش‌بینی‌شده است، گفت: روحانیون مستقر ظرفیت بسیار مهمی برای انتقال پیام و دستاوردهای انقلاب هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: روحانیون مستقر در دهه مبارک فجر ۵۰۰ روستای استان را پوشش خواهند داد. برنامه‌های روحانیون مستقر در روستاها با محوریت بصیرت افزایی و معارف انقلاب اسلامی خواهد بود.

صفی یاری یادآور شد: دشمن‌شناسی، بصیرت افزایی، استکبارستیزی شاخصه‌های مکتب فکری امام خمینی (ره) است و مقام معظم رهبری نیز بر لزوم بصیرت افزایی تأکید دارند.

وی افزود: هرقدر به چهلمین سال عمر انقلاب نزدیکی می‌شویم، دایره فتنه گری ها و دشمنی‌ها بیشتر می‌شود چراکه دشمن با راه‌اندازی اغتشاشات و فتنه‌ها از سال گذشته به دنبال ناکارآمد نشان دادن نظام است، بنابراین باید تلاش کنیم دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به خوبی بیان شود.