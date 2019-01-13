  1. استانها
  2. زنجان
۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۰۱

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان:

دشمن با انواع توطئه‌ها وارد عرصه مقابله با ایران شده است

دشمن با انواع توطئه‌ها وارد عرصه مقابله با ایران شده است

زنجان-مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: دشمن چشم دیدن جشن چهل سالگی انقلاب اسلامی را ندارد و با انواع ترفندها و توطئه‌ها وارد عرصه مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر یکشنبه در جلسه تخصصی با روحانیون مستقر با رویکرد چهل سالگی انقلاب اسلامی،به عمر بابرکت چهل سالگی انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: وظیفه جامعه روحانیت در چهل سالگی انقلاب بسیار سنگین است. 

وی اظهار کرد: چهل سالگی انقلاب اسلامی یک آوردگاه برای نشان دادن اقتدار و عظمت  نظام است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان بابیان اینکه دشمن چشم دیدن جشن چهل سالگی انقلاب اسلامی را ندارد و با انواع ترفندها و توطئه‌ها وارد عرصه مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است، گفت: در این برهه زمانی بسیار حساس رسالت مابه‌عنوان روحانی بسیار مهم و خطیر است. 

وی با اشاره به اینکه باید به این نکته توجه داشته باشیم که کلیدی‌ترین راهبرد کلام مقام معظم رهبری چیست و چه نگاهی به دهه پنجم انقلاب وجای‌گیری دشمن‌دارند، افزود: دشمن در هر زمان فتنه‌گری می‌کند و در این میان مردم عنصر اجتماعی نظام و کنار رهبری هستند و باید بصیرت مردم تقویت شود. 

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان تأکید کرد: در چهل سالگی انقلاب باید تقویت پایه‌ای ملت اصل راهبردی تبیینی باشد و روحانیون بر تحقق این امر مهم دقت نظر و مدیریت لازم را داشته باشند.  

روحانیون مستقر ۵۰۰ روستای استان زنجان را پوشش خواهند داد

صفی یاری افزود: باید همه ما در یک مسیر واحد حرکت کنیم و در مقابل شیطنت‌ها و توطئه‌های دشمن که همیشه بوده و ادامه دارد، مقابله کرده و فتنه‌ها را خنثی کنیم. 

وی با بیان اینکه برای  جشن ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی برنامه‌های اجرایی خوبی توسط سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان پیش‌بینی‌شده است، گفت: روحانیون مستقر ظرفیت بسیار مهمی برای انتقال پیام و دستاوردهای انقلاب هستند. 

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: روحانیون مستقر در دهه مبارک فجر ۵۰۰ روستای استان را پوشش خواهند داد. برنامه‌های روحانیون مستقر در روستاها با محوریت بصیرت افزایی و معارف انقلاب اسلامی خواهد بود. 

صفی یاری یادآور شد: دشمن‌شناسی، بصیرت افزایی، استکبارستیزی شاخصه‌های مکتب فکری امام خمینی (ره) است و مقام معظم رهبری نیز بر لزوم بصیرت افزایی تأکید دارند.

وی افزود:  هرقدر به چهلمین سال عمر انقلاب نزدیکی می‌شویم، دایره فتنه گری ها و دشمنی‌ها بیشتر می‌شود چراکه دشمن با راه‌اندازی اغتشاشات و فتنه‌ها از سال گذشته به دنبال ناکارآمد نشان دادن نظام است، بنابراین باید تلاش کنیم دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به خوبی بیان شود.

کد مطلب 4511569

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها