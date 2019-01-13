ایران یکی از کشورهای نیروگاه ساز در جهان محسوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر یک شنبه در تالار آزادی دانشگاه کاشان با بیان اینکه اقدامات صورت گرفته در توسعه کشور امیدوارکننده است، اظهار داشت: شرایط فعلی کشور شرایط دشواری است اما با همت مدیران و تدبیر امور به سرانجام خوبی می رسد در حالی که آمریکا در شرایط فعلی قصد دارد تا مردم را نسبت به آینده نظام مایوس کنند.

وی با بیان اینکه برخی افراد ناخواسته در زمین دشمن بازی می کنند، افزود: انسان وقتی خیلی نگران می شود که مجموعه مطالب دروغ از فردی از مجموعه نظام نقل می شود در حالی که انقلاب اسلامی از بدو تشکیل با مشکلات عدیده ای پیش رو بوده که با سلامت تمامی آنان را پشت سر گذاشته است.

توانمندی صنعتی کشور نسبت به بسیاری از کشورهای اطراف تفاوت معناداری دارد

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه باید با کشورهای اطراف خود مقایسه شویم، ابراز داشت: امروز توانمندی صنعتی کشور نسبت به بسیاری از کشورهای اطراف تفاوت معناداری دارد اما برخی افراد قصد دارند تا این دستاوردها را سرکوب کنند.

وی ایران را یکی از کشورهای نیروگاه ساز دانست و گفت: امروزه در کشور کارخانه فولاد و سیمان به بهره برداری می رسد و این کارخانه ها نیز در کشورهای دیگر توسط ایرانیان به بهره برداری می رسد.

جهانگیری ایران را کشوری قدرتمند و توانمند دانست و افزود: آمریکایی ها تصور می کنند با اعمال تحریم ها می توانند ایران را به زانو دربیاورند و یک جنگ اقتصادی به معنای واقعی علیه ایران به وجود آوردند اما به فضل خدا ناکام ماندند و در ادامه نیز با اتحاد ملت ایران تحت لوای رهبر معظم انقلاب چنین خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه بیش از دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در طرح های افتتاح شده امروز کاشان هزینه شده است، ابراز داشت: آب مهمترین محدودیت توسعه ای کاشان است و باید بهترین مصرف را در این زمینه داشته باشیم و بر همین اساس بازچرخانی آب در این زمینه نقش مهم و اساسی دارد.