علی علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به آماری که اداره کل ایمنی و ترافیک سازمان مرکزی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای منتشر کرده است، استان یزد در بین ۳۱ استان و ۳۴ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در سطح کشور، با کاهش ۱۹.۵ درصدی تلفات جاده‌ای در حوزه برون شهری، رتبه نخست را از آن خود کرده است.

وی بیان کرد: کسب این رتبه مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران ما در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و تعامل خوب آنها با پلیس و دیگر دستگاه‌های امدادرسان است.

علیخانی با اشاره به اینکه برای کاهش تلفات جاده‌ای اقدامات پیشگیرانه و زودبازده خوبی انجام شده است، افزود: در حوزه ایمنی اقداماتی نظیر آشکارسازی نقاط حادثه‌خیز و در حوزه پیشگیری اقداماتی نظیر خط کشی، بهسازی علائم و ... انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد با بیان اینکه بیشتر تصادفات در ۱۵ کیلومتری ورودی و خروجی شهرها اتفاق می‌افتد، خاطرنشان کرد: بر این اساس کار کنترل ورودی و خروجی شهرها به لحاظ ایمنی و اقدامات پیشگیرانه انجام شده است.

وی تاکید کرد: برای حفظ این رتبه و کاهش تلفات جاده‌ای و برقراری سفرهای خوب و ایمن، تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت و در این راستا اقداماتی نظیر آشکارسازی نقاط حادثه‌خیز، رفع کمبود تابلوها و علائم رانندگی همچنین بازسازی و تکمیل آنها را در اولویت قرار داده‌ایم.

علیخانی همچنین از به‌روز رسانی خط‌کشی‌ها و حفاظ‌های کناری و میانی جاده‌ها، پررنگ‌تر شدن هشدارهای پلیس، گشت‌های شبانه‌روزی مشترک پلیس و راهداری، گشت‌های نامحسوس و ... را از دیگر اقداماتی برشمرد که برای کاهش تلفات جاده‌ای در ماه‌های پایانی سال انجام می‌شود.

وی از تمام رانندگان، مسافران و استفاده‌کنندگان از محورهای مواصلاتی استان یزد خواست: در طول سفر خود در جاده‌های استان، با سرعت مطمئنه حرکت کرده و به هشدارهای پلیس توجه و از رانندگی خطرآفرین پرهیز کنند تا شاهد سفرهای خوب، سالم و ایمن در سطح استان باشیم.