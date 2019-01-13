به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر امروز در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه که در استانداری برگزار شد به سهم ۵۷ میلیارد تومانی استان کرمانشاه از اعتبارات ماده ۱۸ اشاره کرد و اظهار داشت: تاکنون ۱۱ میلیارد تومان آن ابلاغ شده اما طی نامه ای به کلیه استانها اعلام شده که باید این پول باید برگشت بخورد و جهت توزیع در اختیار وزارتخانه ها قرار بگیرد.

وی افزود: باید در این خصوص مدافع باشیم و اجازه ندهیم این اتفاق بیفتد چرا که در این صورت ما متضرر می شویم و اگر این پول برگشت بخورد ممکن است این مبلغ به ما برسد یا نه و برای استان کرمانشاه فرصت سوزی رخ می دهد.

استاندار کرمانشاه بیان کرد: شاید علت این کار تعریف نکردن سامانه ای برای هزینه کرد این پول توسط سازمان برنامه و بودجه کشور باشد.

وی در ادامه در خصوص پرداخت تسهیلات برای اشتغال روستایی و عشایری با بیان اینکه به شدت مخالف خرید و فروش دام به روش سنتی هستم، گفت: بنده معتقدم باید جلوی این کار گرفته شود چرا که در ۹۰ درصد آن انحراف وجود دارد.

استاندار کرمانشاه افزود: گاهی مشاهده می شود که در یک روستا با خرید ۵۰ گوسفند ۱۵ خانوار تسهیلات دریافت می کنند و در جاهای دیگر به مصرف می رسانند.

وی همچنین از عدم ابلاغ تسهیلات روستایی و عشایری سال ۹۷ به بانکها ابراز نارضایتی کرد و گفت: علت این کار این است که سازمان برنامه و بودجه یارانه ای برای کاهش سود تسهیلات در نظر نگرفته است و همچنین صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات هنوز نزد بانک های عامل سپرده گذاری نکرده است.

بازوند همچنین از وحدت بین استانداری و مجمع نمایندگان استان سخن گفت و افزود: البته گاهی ممکن است اختلاف سلیقه وجود داشته باشد.

وی در خصوص وضعیت دولت و کمک به استان کرمانشاه گفت: در این یک سال و ۳ ماهی که استاندار کرمانشاه هستم هیچ بی توجهی از سوی دولت نسبت به استان ندیدم.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: سال گذشته تنها استانی بودیم که تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات به صورت نقدی گرفتیم و این نشان از توجه دولت به استان است.

وی اظهار داشت: در حادثه زلزله سال گذشته پس از گذشت تنها ۳۶ ساعت بلافاصله ابلاغ نقدینگی برای استان شد که در تاریخ کشور چنین کاری سابقه نداشته است.

بازند گفت: امسال هم اگر می بینیم به لحاظ بودجه استان رتبه دوم اعتبارات عمرانی را دارد به خاطر این است که این بودجه را دولت به مجلس ابلاغ کرده است.

وی در ادامه به بحث بیکاری استان نیز اشاره ای داشت و افزود: روز اول تصدی بنده این استان ۱۶۹ هزار بیکار داشت و ما بدنبال کاهش این میزان بودیم در حالیکه ورودی هر سال ۷۵۰۰ نفر و ریزش اشتغال هم ۱۱۰۰ نفر است.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: یعنی سالیانه با ۸۶۰۰ نفر سیر صعودی نرخ بیکاری مواجه هستیم و در طول یکسال امکان ندارد برای این جمعیت شغل ایجاد کرد و به میانگین کشور رساند.

وی افزود: خوشبختانه از سال ۹۶ سعی کردیم این رشد صعودی را که تا ۲۱.۶ رسیده بود متوقف کنیم و با تنظیم سند اشتغال که ۷ بند دارد قرار است رشد بیکاری را کنترل کنیم.

بازوند با بیان اینکه ایجاد اشتغال نیازمند سرمایه گذاری است، گفت: نرخ بالای بیکاری یعنی فرار سرمایه گذار و ما سعی می کنیم با کاهش این نرخ در جذب سرمایه گذاران موثر باشیم.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه رشد بیکاری را در استان کاهش دادیم اما هنوز رتبه اول بیکاری را در کشور داریم و باید تلاش خود را مضاعف کنیم.

استاندار کرمانشاه از سازمان برنامه و بودجه و اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی استان خواست مقوله بیکاری استان را تشریح کنند و به طور دقیق اطلاع‌رسانی کنند و به منتقدان این حوزه پاسخ لازم داده شود.