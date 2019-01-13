برگزاری جشن بازسازی۳۲۰۰واحد مسکونی کرمانشاه توسط بنیادمسکن لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رضایی در شورای اطلاع رسانی لرستان در سخنانی با اشاره به اینکه امسال مستندی از ۴۰ سال فعالیت بنیاد مسکن استان تهیه شده است و برنامه ریزی شده که در شبکه های استانی و ملی پخش شود، اظهار داشت: طی ایام دهه فجر طرح هادی ۶۸ روستای استان افتتاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه امسال سهمیه ما احداث هفت هزار واحد مسکن روستایی بوده که طی ایام دهه فجر تعدادی از آنها به نمایندگی از بقیه افتتاح خواهند شد، عنوان کرد: همچنین بازسازی واحدهای مسکونی کرمانشاه که در جریان زلزله تخریب شده اند از سوی بنیاد مسکن لرستان صورت گرفته است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان با تاکید بر اینکه لرستان، به عنوان یکی از ۱۲ استان هایی بوده که در کرمانشاه مشغول به بازسازی واحدهای مسکونی است، گفت: در این راستا، بنیاد مسکن لرستان به عنوان نخستین ستاد در کل ستادهای مستقر در کرمانشاه کار بازسازی را به اتمام رسانده است.

رضایی، تصریح کرد: بنیاد مسکن لرستان جشن بازسازی واحدهای مسکونی کرمانشاه را به عنوان نخستین ستاد در این زمینه طی هفته آینده برگزار خواهد کرد.

وی، بیان داشت: تعهدات بنیاد مسکن لرستان بازسازی سه هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی شهری و روستایی در کرمانشاه بوده که به طور کامل تحقق پیدا کرده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همچنین از تعمیر و بازسازی ۱۲ هزار واحد مسکونی از سوی بنیاد مسکن لرستان در کرمانشاه خبر داد.