به گزارش خبرگزاری مهر، نیم‌ضریح‌های مقام امام حسین(ع)، حضرت زینب(س)، امام سجاد(ع) و حضرت قاسم ابن الحسن(ع) که با کمک‌های مردم استان‌های بوشهر، فارس و کرمانشاه و همت هنرمندان و استادکاران ایرانی ساخته و طی روزهای گذشته در خیمه‌گاه حسینی نصب شده بود، به روی زائران گشوده شد.

حسن پلارک رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در این مراسم گفت: با عنایت ائمه اطهار(ع) و حمایت‌های مراجع عظام، صنعتگران و هنرمندان دو ملت ایران و عراق توانستند طی سال‌های اخیر زیبایی و شکوه هنر و تمدن اسلامی را در فضای این حرم ملکوتی نمایان سازند.

وی افزود: بهترین نمونه این تعامل دو ملت، اجرای طرح توسعه حرم امیرالمومنین حضرت علی (ع) مزین بنام صحن و شبستان حضرت فاطمه زهرا(س) در نجف اشرف است که ثمره آن به تسهیل حضور خیل عظیم زائران اهل بیت (ع) خواهد انجامید.

پلارک ادامه داد: نمونه دیگر این همراهی شیعیان ایرانی و عراقی، اجرای فاز نخست طرح توسعه حرم مطهر امام حسین(ع) در کربلاست که به نام پروژه صحن عقیله بنی هاشم حضرت زینب(س) در جریان است.

وی به طرح توسعه و زیباسازی خیمه‌گاه حسینی اشاره کرد و گفت: بخشی از این طرح در قالب ساخت نیم‌ضریحهای مطهر مقام خیمه گاه امام حسین(ع)، امام سجاد(ع)، حضرت زینب(س) و حضرت قاسم این الحسن(ع) به پایان رسیده است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات اظهار داشت: محبت دوستداران اهل بیت از نقاط مختلف ایران بویژه استان‌های بوشهر، فارس، کرمانشاه و مشارکت قلبی و مالی ایشان، پشتوانه آماده سازی و تکمیل این نیم‌ضریح‌ها بود.

شیخ عبدالمهدی کربلایی متولی شرعی حرم مطهر امام حسین(ع) نیز در این آئین از همراهی ملت ایران و تلاش دست‌اندرکاران ستاد بازسازی عتبات عالیات تجلیل کرد.

عملیات ساخت این نیم‌ضریح‌ها طی ۴ سال و نصب آنها طی پانزده روز صورت گرفت. هر یک از این نیم‌ضریح‌ها حدود ۵ الی ۶ متر طول و ارتفاعی نزدیک به ۴ متر دارند. آیات کلام الله از سوره دهر به خط کوفی و ثلث بر پیکر نیم‌ضریح خیمه گاه امام حسین(ع)، آیاتی از سوره نور بر نیم‌ضریح خیمه گاه امام سجاد(ع)، آیات سوره فجر در نیم‌ضریح خیمه‌گاه حضرت قاسم ابن الحسن(ع) و آیاتی از سوره بقره بر نیم‌ضریح مقام خیمه گاه حضرت زینب(س) به همراه اشعاری در مدح این حضرات در این آثار نقش بسته است.