به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عباسعلی محمدیان اظهار کرد: در ادامه مأموریت‌های اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان برای شناسایی قاچاقچیان کالا و ارز، مأموران این اداره، محل دپو دستگاه‌های استخراج گر رمز (ماینرها) که در حوزه ارزهای دیجیتالی (بیت کوئین، بیت ماینر، آنت ماینر و غیره) کاربرد دارد را به ارزش سه میلیارد ریال در منطقه کیانمهر کرج کشف کرده و مالک این دستگاه‌ها را نیز دستگیر کردند.

وی اضافه کرد: در بازجویی از متهم دستگیرشده محرز شد که وی به‌عنوان رابط و فروشنده دستگاه‌ها بوده و مالک اصلی کالاهای قاچاق، فرد دیگری است که در این زمینه فعالیت دارد.

فرمانده انتظامی استان البرز ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و ردزنی های گسترده درنهایت منزل نامبرده را دریکی از مناطق شمال غربی شهر تهران شناسایی کرده و پس از دریافت نیابت قضائی و اعزام به مکان موردنظر، نامبرده را دستگیر کرده و در بازرسی از محل ۲۹۱ دستگاه ارز دیجیتال، دو دستگاه پوز و مقادیر زیادی فاکتورهای فروش انواع دستگاه ارز به ارزش ۲۵ میلیارد ریال کشف شد.

سردار محمدیان با بیان اینکه ارزش کالاهای مکشوفه درمجموع ۲۸ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: متهم که به فعالیت در حوزه بازار تلفن‌های همراه و تجهیزات رایانه‌ای به‌صورت غیرقانونی در سطح تهران و شهرستان‌ها فعالیت می‌کرد، تحویل اداره تعزیرات حکومتی استان البرز شد.