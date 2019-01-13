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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۵۵

فرمانده انتظامی استان البرز خبر داد:

کشف انبار دستگاه‌های رمزکننده ارز دیجیتال در کرج

کشف انبار دستگاه‌های رمزکننده ارز دیجیتال در کرج

کرج - فرمانده انتظامی استان البرز از کشف انبار دستگاه‌های رمز کننده ارز دیجیتال به ارزش ۲۸ میلیارد ریال که به‌صورت قاچاق وارد استان البرز شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عباسعلی محمدیان اظهار کرد: در ادامه مأموریت‌های اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان برای شناسایی قاچاقچیان کالا و ارز، مأموران این اداره، محل دپو دستگاه‌های استخراج گر رمز (ماینرها) که در حوزه ارزهای دیجیتالی (بیت کوئین، بیت ماینر، آنت ماینر و غیره) کاربرد دارد را به ارزش سه میلیارد ریال در منطقه کیانمهر کرج کشف کرده و مالک این دستگاه‌ها را نیز دستگیر کردند.

وی اضافه کرد: در بازجویی از متهم دستگیرشده محرز شد که وی به‌عنوان رابط و فروشنده دستگاه‌ها بوده و مالک اصلی کالاهای قاچاق، فرد دیگری است که در این زمینه فعالیت دارد.

فرمانده انتظامی استان البرز ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و ردزنی های گسترده درنهایت منزل نامبرده را دریکی از مناطق شمال غربی شهر تهران شناسایی کرده و پس از دریافت نیابت قضائی و اعزام به مکان موردنظر، نامبرده را دستگیر کرده و در بازرسی از محل ۲۹۱ دستگاه ارز دیجیتال، دو دستگاه پوز و مقادیر زیادی فاکتورهای فروش انواع دستگاه ارز به ارزش ۲۵ میلیارد ریال کشف شد.

سردار محمدیان با بیان اینکه ارزش کالاهای مکشوفه درمجموع  ۲۸ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: متهم که به فعالیت در حوزه بازار تلفن‌های همراه و تجهیزات رایانه‌ای به‌صورت غیرقانونی در سطح تهران و شهرستان‌ها فعالیت می‌کرد، تحویل اداره تعزیرات حکومتی استان البرز شد.

کد مطلب 4511584

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