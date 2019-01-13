۳۸۷ مسافربر شخصی در کرمانشاه توقیف شد

سجاد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از سال ۹۳ تا کنون بیش از ۳۲۵۰ دستگاه خودرو شخصی غیرمجاز در کرمانشاه توقیف شده است.

وی با بیان اینکه خودروهای متخلف بار اول ۱۵ روز توقیف، بار دوم به مدت یک ماه و بار سوم برای تصمیم گیری به مراجع قضایی معرفی شده اند، افزود: از ابتدای سال تاکنون ۳۸۷ دستگاه خودرو شخصی غیرمجازدر کرمانشاه توقیف شده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری کرمانشاه و حومه از نظارت و بازرسی ۶ اکیپ گشت به صورت روزانه ومستمر در سطح شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: یکی از الزماتی که باید تاکسیرانان رعایت کنند داشتن کارت شهری رانندگی است.

وی با تاکید بر اینکه واحد بازرسی مستقر در میدان آزادی به صورت شبانه روزی فعال است گفت: به شکایات تلفنی یا مکتوب مردم در اسرع وقت رسیدگی و در صورت مشخص شدن تخلف برخورد جدی انجام می شود.

سلیمانی افزود: از ابتدای سال تاکنون با ۲۳۲ دستگاه تاکسی متخلف به علت نداشتن پروانه، اضافه بار، عدم رعایت نظافت تاکسی و سایر کدهای تخلفی برخورد شده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری کرمانشاه و حومه تصریح کرد: یکی از اولویت های کاری کشور پیگیری پرداخت الکترونیک در تاکسی ها است هم اینک به صورت پایلوت در تاکسی های فرودگاه و خط دانشگاه این طرح انجام شده تا پس از مشخص شدن معایب و مزایا به سایر خطوط تاکسی نیز توسعه یابد.

وی با بیان اینکه صدور پروانه هوشمندسازی تاکسی ها در حال اجرا است عنوان کرد: با توجه به اینکه یکی از مشکلات موجود پرداخت کرایه تاکسی است اینک این مشکل با پرداخت های الکترونیک مرتفع شد و در این طرح هم رانندگان وهم مسافران راضی هستند.