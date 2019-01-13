۳۱۸۲ تن کیوی از گمرکات مازندران صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدپور عمران با بیان اینکه از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه مقدار سه هزار و ۱۸۲ تن کیوی به ارزش دو میلیون و ۲۹۷ هزار دلار از گمرکات استان خارج شده است افزود:این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش ۲۶۶ درصدی وزنی و افزایش ۲۳۵ درصد ارزش برخورده بوده است.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت مازندران در ادامه اضافه کرد: صادرکنندگان، کیوی تولیدی استان را به مقصدکشورهای ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان، روسیه، ازبکستان و... صادرکردند ویقیناً میزان صادرات کیوی مازندران به کشورهای هدف بیشتر از این میزان است چرا که مقدار زیادی از محصول کیوی استان از گمرکات دیگر استان ها به این کشورها صادر می شود.

وی در پایان یادآور شد: حدود۷۰ درصد کیوی کشور در مازندران تولید می شود که بر اساس آمارگمرکات کشور تاکنون حدود ۷۵ هزارتن کیوی به کشورهای هدف صادر شده است.