کمبود تخت بیمارستانی ورامین توجه مسئولان وزارت بهداشت را می طلبد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین نقوی حسینی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از پرستاران بیمارستان شهید مفتح ورامین طی سخنانی کمبود تخت بیمارستانی در این شهرستان را مورد اشاره قرار داد و گفت: ساخت فاز دوم بیمارستان مفتح نیازمند نگاه ویژه مسؤولان در وزارت بهداشت و درمان است و امروز به دلیل کمبود تخت بیمارستانی و مراکز درمانی سبب مراجعه حجم زیادی از شهروندان می شود.

وی تعداد بیمارستان و تخت بیمارستانی در منطقه را طبق استانداردهای کشوری و جهانی بسیار پایین دانست و افزود: وقتی‌که تخت بیمارستانی در حد استانداردهای جهانی در یک شهر وجود نداشته باشد تمام هجمه‌ها و فشار کاری و روحی به کارکنان بیمارستان زیاد می‌شود.

نماینده مردم شهرستان‌های ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: امروز ورامین ۴۰۰ تخت بیمارستانی کم دارد، که این امر کیفیت خدمات رسانی بهداشتی و درمانی در منطقه را کاهش داده است و امروز هرکدام از پرسنل بیمارستان چهار برابر فعالیت می‌کنند تا کمبودی در ارائه خدمات نباشد.