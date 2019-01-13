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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۰۳

اولین بازی خلعتبری برای ذوب آهن

اولین بازی خلعتبری برای ذوب آهن

محمدرضا خلعتبری در بازگشت به تیم ذوب آهن، برای اولین بار با پیراهن این تیم به میدان رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان که به منظور برگزاری یک  اردوی تدارکاتی در اهواز به سر می برد، روز گذشته در دیداری تدارکاتی برابر نفت مسجد سلیمان در حالی به مساوی یک-یک رسید که یک پنالتی را هم توسط محسن مسلمان از دست داد.

میلاد میداودی از روی نقطه پنالتی در دقیقه ۲۵ و مهران درخشان مهر در دقیقه ۷۵ برای ذوب آهن در این بازی گلزنی کردند. محمدرضا خلعتبری مهاجم جدید تیم ذوب آهن که به تازگی از پدیده به این تیم محلق شده از دقیقه ۸۰ این بازی به میدان رفت تا نخستین بازی خود را با پیراهن ذوب آهن در این دیدار تدارکاتی پشت سر گذاشته باشد. 

کد مطلب 4511601

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