آخر هفته برفی برای کرمانشاه در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خسروی اظهار داشت: سامانه ای بارشی در روزهای یکشنبه و دوشنبه جو منطقه را متاثر کرده سبب افزایش دمای شبانه، در بعضی ساعات سبب وزش باد نسبتاًشدید، بارندگی و احتمالاً رعدوبرق خواهد شد.

وی با بیان اینکه بارش از بعدازظهر امروز تا اواسط روز دوشنبه شدت بیشتری خواهد داشت، افزود: این بارش ها سبب آبگرفتگی معابر عمومی و در برخی نقاط جاری شدن رواناب می شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه وزش باد احتمالا سبب نفوذ گردوغبار بویژه به نواحی غربی و مرزی منطقه می شود، گفت: بارش در ارتفاعات، گردنه های برفگیر، در برخی نقاط از نواحی سردسیر نیز به صورت برف مشاهده خواهد شد.

وی بیان کرد: در روز سه شنبه کاهش دمای شبانه و مه صبحگاهی بخصوص در نواحی مرطوب و سردسیر، مهمترین پدیده های جوی خواهند بود.

خسروی افزود: سامانه بارشی دیگری که با هسته ای سرد همراه خواهد شد، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه جو منطقه را متاثر کرده،سبب بارش برف در غالب نقاط، و وزش باد نسبتاً شدید و احتمالاً نفوذ غبار به جو منطقه می شود.

وی گفت: با عبور این سامانه از روز جمعه هوای سردی بر جو منطقه حاکم می شود.