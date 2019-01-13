«مانوس» به استرالیا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تئاتر مستند «مانوس» به طراحی و کارگردانی نازنین سهامی زاده اسفند ماه امسال در جشنواره اَدلاید استرالیا روی صحنه می‌رود. این جشنواره از اول تا هفدهم مارس ۲۰۱۹ برابر با ۱۰ تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ برگزار می شود و نمایش «مانوس» در روزهای ۷، ۸، ۹، و ۱۰ مارس پنج بار به صحنه خواهد رفت.

«مانوس» نمایشی مستند به نویسندگی لیلا حکمت نیا و کیوان سررشته است که به صورت ورباتیم داستان زندگی هشت پناهجوی ایرانی را حکایت می کند که در راه رسیدن به استرالیا از راه اقیانوس، توسط دولت این کشور دستگیر و در جزایر مانوس و نائورو زندانی شده اند. نازنین سهامی زاده در این نمایش به دلایل مهاجرت این پناهجویان و آنچه در طول سفر و در مدت بازداشت آنها در این جزایر بر آنها گذشته است می پردازد.

این نمایش تاکنون علاوه بر اجرای عموم در بهمن و اسفند سال ۱۳۹۵ در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر تهران در جشنواره سی و ششم تئاتر فجر سال ۱۳۹۶ هم روی صحنه رفته است.

«مانوس» علاوه بر اجراهای داخلی، در جشنواره های بین المللی تئاتر ناندیموخ و جشنواره بین المللی آکادمی تئاتر شیلپاکالا در کشور بنگلادش و جشنواره بین المللی تئاتر کرالا در کشور هند روی صحنه رفته است.

جشنواره ی اَدلاید یکی از معتبرترین جشنواره‌های هنری جهان است که هر ساله در شهر اَدلاید در جنوب استرالیا برگزار می‌شود. «مانوس» اولین نمایش ایرانی است که تاکنون در بخش اصلی جشنواره اَدلاید استرالیا پذیرفته شده است.

اسامی بازیگران با تغییراتی نسبت به اجراهای پیشین به این شرح است: احسان بیات فر، میثاق زارع، نازنین سهامی زاده، ابراهیم عزیزی، علی پویا قاسمی، هانا کامکار، حمیدرضا محمدی، نسرین نکیسا.

در این اجراها فردریک رودریگرز مدیا آرتیست استرالیایی در کنار عوامل دیگر نمایش چون سیاوش مقصودی مدیر اجرا، الهام خداوردی دستیارکارگردان و برنامه ریز، علی کوزه گر طراح و اجرای نور «مانوس» را همراهی می کنند.

مؤسسه فرهنگی و هنری نوروز هنر مجری تور بین المللی این نمایش است.