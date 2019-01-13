استقرار دولت الکترونیک راهکار مؤثر در جلوگیری از فساد ‌و رانت است

‌به گزارش خبرنگار مهر، علی ‌زینی وند، پیش از ظهر امروز در نشست هم اندیشی مدیران فناوری اطلاعات ادارات استان یزد با بیان الزامات توسعه دولت الکترونیک اظهار داشت: با توجه به زیرساخت‌های موجود در استان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، یزد می تواند پایلوت موفق کشوری در توسعه دولت الکترونیک باشد.

وی بیان کرد: می توان از دولت الکترونیک به عنوان یک ‌بسته چند وجهی مفید یاد کرد که استقرار و توسعه آن می‌تواند نظام اداری را در چشم مردم به یک نظام اعتمادساز تبدیل کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار ادامه داد: ‌با توسعه دولت الکترونیک در نظام اداری می توان از فساد، رانت اطلاعاتی و رانت های دیگر جلوگیری کرد و اگر نظام یا دولتی نتواند در بستر دولت الکترونیک فعالیت کند در نظام اداری با چالش جدی مواجه خواهد شد و این در حالی ‌است که دولت الکترونیک می تواند بخش عمده ای از این مسائل را سامان دهد.

وی افزود: یکی از شاخص‌های اصلی انتخاب مدیران باید درک درست آنها از حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و دانش روز باشد و ضروری است به بودجه استقرار دولت الکترونیک در دستگاه‌های استان از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی توجه ویژه ‌ای شود زیرا سرمایه‌گذاری در این بخش منجر به صرفه جویی در حوزه های دیگر و چابک شدن دولت می‌شود.

زینی‌وند خاطرنشان کرد: شعار دولت الکترونیک در دولت تدبیر و امید برجسته شد و رئیس جمهور در همه کلیدواژه های خود از توسعه دولت الکترونیک استفاده می کند و در عین حال مدیریت ارشد استان نیز به این مهم توجه ویژه ای دارد.

معاون استاندار یزد با بیان اینکه این شعار یک شعار تزیینی و لوکس نیست، گفت: اگر کشوری در بخش دولتی و خصوصی به استقرار و توسعه دولت الکترونیک توجه نکند در مسیر ‌توسعه با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.

وی با اشاره به زیرساخت‌های موجود استان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ادامه داد یزد می تواند پایلوت موفق کشوری در توسعه دولت الکترونیک باشد.

‌زینی‌وند افزود: البته ‌علی‌رغم سرمایه گذاری‌ها و اقداماتی که برای این زیرساخت‌ها در استان انجام شده، هنوز بهره‌برداری چندانی از آنها نمی‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار با بیان اینکه ارائه میز خدمت به صورت فیزیکی یک ضرورت برای استقرار میز خدمت الکترونیک و توسعه دولت الکترونیک بود، خاطرنشان کرد: برای موفقیت در این حوزه لازم است دولت الکترونیک را با مشارکت خود مردم به یک فرهنگ و گفتمان تبدیل کنیم.