۶ میلیون روستایی در سطح کشور از آب شرب بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان پیش از ظهر یکشنبه در تالار آزادی دانشگاه کاشان ضمن عرض تبریک به مناسبت ۴۰ سالگی پیروز انقلاب اسلامی اظهار داشت: در چهل سال قبل جمعیت کشور بالغ بر ۳۶ میلیون بود و تمامی نیروگاه ها که اندکی بیش از هفت هزار مگاوات ظرفیت داشتند توسط خارجی ها ساخته شده بود.

وی با بیان اینکه امروز جهانیان از ایران درخواست انتقال علوم دارند، افزود: امروز بالغ ۸۰ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی داریم که افزایش ۱۱ برابری را نسبت به سالهای قبل نشان می دهد و طول شبکه های برق ما نیز بیش از ۱۱.۳ برابر شده است.

۱۱ هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شده است

وزیر نیرو با بیان اینکه طی این دولت ۱۱ هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شده است، ابراز داشت: تعداد روستاهای برق دار ما ۱۳ برابر شده است و با توجه به نقش برق در آسایش مردم، این امر نشان دهنده افزایش رفاه و آسایش مردم شده است به نحوی که بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در این دولت در صنعت برق کشور هزینه شده است.

وی ضمن اشاره به پروژه سیکل ترکیبی افتتاح شده در کاشان گفت: این پروژه سالانه ۲۵۰ میلیون متر مکعب و به معنای ۵۰ میلیون دلار صرفه جویی دارد.

اردکانیان با بیان اینکه از حیث دسترسی آب سالم طی چهل سال از ۲۷ به ۱۳۹ تصفیه خانه رسیده است، افزود: ۲۱۶ تصفیه خانه شهری در کشور وجود دارد در حالی که قبل از انقلاب تنها چهار تصفیه خانه وجود داشت.

وی با بیان اینکه ۶ میلیون نفر جمعیت روستایی طی چند سال اخیر به آب شرب دسترسی پیدا کردند، ابراز داشت: برای ۹ پروژه آبرسانی بالغ بر ۸۰۰ میلیون یورو اعتبار تخصیص پیدا کرده است که با بالغ بر ۴۰۰ میلیون یورو از آن در این دولت محقق شده است.