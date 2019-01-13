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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۱۲

توضیح سرپرست کمیته فوتسال درباره جلسه با شمسایی

توضیح سرپرست کمیته فوتسال درباره جلسه با شمسایی

سرپرست کمیته فوتسال درباره جلسه‌اش با وحید شمسایی توضیح داد و گفت: به زودی از محمدرضا حیدریان هم دعوت می‌کنیم به کمیته فوتسال بیاید.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست سرپرست کمیته فوتسال با رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی و پیشکسوت فوتسال برگزار شد.

داود پرهیزکار، سرپرست کمیته فوتسال در خصوص نشست خود با انصاری فرد و وحید شمسایی گفت: سعی ما این است که کمیته فنی توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی با استفاده از نیروهای کارآمد و شاخص در مسیر رشد و توسعه گام بردارد. در این جلسه در خصوص اعضای کمیته فنی به بحث و بررسی پرداختیم تا با حضورشان به مجموعه کمیته فنی کمک کنند.

وی تاکید کرد: اولین نشست با حضور وحید شمسایی برگزار شد و قصد داریم در جلسات آتی از محمدرضا حیدریان، کاپیتان پیشین تیم ملی هم دعوت کنیم. ما هدفمان ارتقا و توسعه بیش از پیش فوتسال و فوتبال ساحلی است که با استفاده از نفراتی که در این زمینه تلاش کرده و زحمات زیادی در این بخش کشیده اند، شرایط را بهتر از گذشته کنیم.

کد مطلب 4511611

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