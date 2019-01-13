اهدای عضو عملی پسندیده و مورد تایید مراجع و علما است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما ظهر امروز در آیین اولین دوره آموزش تخصصی و مدیریتی فراهم آوری اعضای پیوندی استان کرمانشاه اظهار داشت: اسلام یک دین به روز و مترقی است و همواره با پیشرفت و تکنولوژی های جدید موافق بوده است و مراجع و علمای بزرگ اسلام نیز همواره حامی این پیشرفت ها بوده اند.

وی افزود: بیمارستانها و مراکز درمانی از نهاد هایی هستند که چشم امید مردم به آنها دوخته شده است و بعد از خداوند به پزشکان و پرسنل آنها امید دارند و قطعا این خدمت نزد خداوند ثواب بزرگی خواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه بیان کرد:اهدا عضو عملی پسنیده است که می توان جان انسانها را نجات دهد و خانواده ای را از گرفتاری برهاند و این عمل پسندیده مورد تایید مراجع و علما است.