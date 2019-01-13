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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۲۱

انتقاد انصارالله ازنماینده سازمان ملل برای نظارت برآتش بس الحدیده

انتقاد انصارالله ازنماینده سازمان ملل برای نظارت برآتش بس الحدیده

سخنگوی انصارالله یمن تاکید کرد که رئیس گروه سازمان ملل برای نظارت بر آتش بس الحدیده از مسیر توافق استکهلم خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، «محمد عبدالسلام» سخنگوی انصارالله یمن در پست توئیتری خود نوشت: «پاتریک کامرت»، (ژنرال بازنشسته ارتش هلند و سرپرست گروه سازمان ملل برای نظارت بر آتش‌بس شهر بندری الحدیده) از مسیر توافق استکهلم خارج شده تا برنامه های دیگری را اجرا کند.

وی در ادامه نوشت: ژنرال کامرت مسئول عدم تحقق پیشرفت در اجرای توافق نامه استکهلم در شهر الحدیده را به عهده دارد.

عبدالسلام تاکید کرد: این مأموریت بسیار بیشتر از توان ژنرال کامرت است و «مارتین گریفیس» فرستاده سازمان ملل به یمن باید امور را در این خصوص به دست بگیرد.

توافق آتش بس در شهر الحدیده در حالی میان طرفهای یمنی در شهر استکهلم به دست آمد که ائتلاف متجاوز سعودی همواره این توافق نامه را نقض کرده و اقدام به بمباران این شهر می کند.

کد مطلب 4511620

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