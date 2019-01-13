دشمن در عرصه فرهنگی به دنبال توطئه علیه نسل جوان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورمحمدی در بازدید از بنیاد فرهنگی نیمه شعبان و فعالیتهای فرهنگی مسجد آیتالله انگجی تبریز با تاکید بر لزوم تربیت صحیح نسل جوان و نوجوان افزود: دشمنان همیشه در کمین هستند و اگر برای دفاع از ارزشهای ملی و اسلامی وقت و انرژی صرف نشود خسارتهای جبران ناپذیری بر کشور تحمیل می شود.
وی با اشاره به سرمایهگذاری دشمنان اسلام و انقلاب برای تاثیر گذاری بر نسل جوان، اظهار داشت: فعالیتهای فرهنگی جزو کارهای ماندگار و اساسی است و باید در این عرصه بیشتر کار شود.
استاندار آذربایجان شرقی یادآوری کرد: مقابله با آسیبهای اجتماعی جزو دغدغههای رهبر معظم انقلاب بوده و برای مقابله با این آسیب ها تربیت صحیح نسل جوان ضروری است.
پورمحمدی ادامه داد: در زمان کنونی استکبار جهانی از همه سیاستهای گذشته خود در برابر انقلاب اسلامی ناامید شده و به دنبال تاثیرگذاری بر نسل جوان و آینده این کشور است.
وی گفت: در سایه هوشیاری و تلاش مسئولان در همه عرصه ها به ویژه عرصه فرهنگی، آرزوهای آن ها نقش برآب می شود.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه آذربایجان اسطوره تاریخ و دیار افتخارات بزرگ فرهنگی است، اظهار داشت: این افتخار در سایه نقشی که این دیار در طول تاریخ در عرصههای مختلف ایفا کرده به دست آمده است.
پورمحمدی افزود: بعد از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی دستاوردهای شگرفی به برکت این انقلاب با وجود فشارهای سنگین دشمنان در دوران جنگ و تحریمهای اقتصادی به دست آمده است ولی در برخی حوزههای فرهنگی نیاز به کار و تلاش دوچندان است.
وی با اشاره به فعالیت های بنیاد فرهنگی نیمه شعبان افزود: این بنیاد جزو موسسات با ارزش فرهنگی است که کارهای تاثیر گذاری در بخشهای مختلف جامعه انجام داده است.
نظر شما