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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۲۳

استاندار آذربایجان شرقی:

دشمن در عرصه فرهنگی به دنبال توطئه علیه نسل جوان است

دشمن در عرصه فرهنگی به دنبال توطئه علیه نسل جوان است

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه در برخی حوزه های فرهنگی مشکل داریم، گفت: در زمان کنونی دشمن در عرصه فرهنگی به دنبال توطئه علیه نسل جوان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورمحمدی در بازدید از بنیاد فرهنگی نیمه شعبان و فعالیت‌های فرهنگی مسجد آیت‌الله انگجی تبریز با تاکید بر لزوم تربیت صحیح نسل جوان و نوجوان افزود: دشمنان همیشه در کمین هستند و اگر برای دفاع از ارزش‌های ملی و اسلامی وقت و انرژی صرف نشود خسارت‌های جبران‌ ناپذیری بر کشور تحمیل می شود.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری دشمنان اسلام و انقلاب برای تاثیر گذاری بر نسل جوان، اظهار داشت: فعالیت‌های فرهنگی جزو کارهای ماندگار و اساسی است و باید در این عرصه بیشتر کار شود.

استاندار آذربایجان شرقی یادآوری کرد: مقابله با آسیب‌های اجتماعی جزو دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب بوده و برای مقابله با این آسیب ها تربیت صحیح نسل جوان ضروری است.

پورمحمدی ادامه داد: در زمان کنونی استکبار جهانی از همه سیاست‌های گذشته خود در برابر انقلاب اسلامی ناامید شده و به دنبال تاثیرگذاری بر نسل جوان و آینده این کشور است.

وی گفت: در سایه هوشیاری و تلاش مسئولان در همه عرصه ها به ویژه عرصه فرهنگی، آرزوهای آن ها نقش برآب می شود.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه آذربایجان اسطوره تاریخ و دیار افتخارات بزرگ فرهنگی است، اظهار داشت: این افتخار در سایه نقشی که این دیار در طول تاریخ در عرصه‌های مختلف ایفا کرده به دست آمده است.

پورمحمدی افزود: بعد از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی دستاوردهای شگرفی به برکت این انقلاب با وجود فشارهای سنگین دشمنان در دوران جنگ و تحریم‌های اقتصادی به دست آمده است ولی در برخی حوزه‌های فرهنگی نیاز به کار و تلاش دوچندان است.

وی با اشاره به فعالیت های بنیاد فرهنگی نیمه شعبان افزود: این بنیاد جزو موسسات با ارزش فرهنگی است که کارهای تاثیر گذاری در بخش‌های مختلف جامعه انجام داده است.

کد مطلب 4511623

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