به گزارش خبرنگار مهر، شهرام طهماسبی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان زنجان با تاکید بر اینکه یکی از ضرورت‌های امروز در استان این است که اهتمام جدی نسبت به تامین و تکمیل زنجیره‌های تولید داشته باشیم، افزود: همچنین، امروز نیاز مبرم به این مهم داریم که از ظرفیت‌هایی که در پژوهشگران استان وجود دارد استفاده کنیم؛ چرا که استفاده از این ظرفیت‌ها برای حل مشکلات اقتصادی استان، ضروری است.

وی از اعلام فراخوان به پژوهشگران برای حل مشکلات استان خبر داد و با یادآوری اینکه یکی از اقدامات صورت گرفته، احصای مسائل و مشکلات اقتصادی استان است، تصریح کرد: یکی از تاکیدات استان در برهه کنونی این است که بتوانیم بین دانشگاه‌ها و واحدهای تولیدی، هماهنگی و یکپارچگی ایجاد کنیم تا به واسطه این هماهنگی‌ها، بتوانیم با روش‌های عملی نسبت به حل مشکلات اقدام کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: تا زمانی که تحلیل درست، علمی و منطقی از مسائل نداشته باشیم، قادر نخواهیم بود در این زمینه گام‌های موثری برداریم.

طهماسبی افزود: امروز واحدهای تولیدی نیاز به توجه و حمایت دارند، چرا که این واحدها به معنای واقعی کلمه، نیروهای درون‌زای اقتصاد به‌شمار رفته و حمایت از آن‌ها به منزله اهتمام به مشکلات عرصه اقتصادی است که خوشبختانه اقدامات خوبی در زمینه احصای این قبیل مشکلات در استان انجام شده است.