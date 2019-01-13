۳۰۰ معتاد پرخطر از محلات مشهد جمع آوری شد

به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ محمدحسین صفدری ظهر یکشنبه در حاشیه طرح جمع آوری معتادین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان در قالب تیم های عملیاتی، اقدام به جمع آوری معتادان متجاهر و پرخطر و پاکسازی پاتوق ها و مناطق جرم خیز در مشهد کردند.

وی افزود: با اجرای این طرح ۳۰۱ معتاد متجاهر و خطرناک در مشهد دستگیر و جمع آوری شدند و باید تاکید کرد این نوع برخورد قهری با معتادان به نفع فرد معتاد و جامعه بوده و نتایج مثبت آن به خود فرد می رسد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی ادامه داد: نیروی انتظامی پس از دستگیری معتادان آنها را به مراکز ترک اعتیاد و بازپروری فرستاده و اقدامات لازم را به منظور مهیا کردن این افراد برای بازگشت به جامعه و عدم تکرار مصرف مواد مخدر به انجام می رساند.