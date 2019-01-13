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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۴۷

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی:

۳۰۰ معتاد پرخطر از محلات مشهد جمع آوری شد

۳۰۰ معتاد پرخطر از محلات مشهد جمع آوری شد

مشهد-رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی گفت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی۳۰۰ معتاد پرخطر در مشهد جمع آوری شد.

به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ محمدحسین صفدری ظهر یکشنبه در حاشیه طرح جمع آوری معتادین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان در قالب تیم های عملیاتی، اقدام به جمع آوری معتادان متجاهر و پرخطر و پاکسازی پاتوق ها و مناطق جرم خیز در مشهد کردند.

وی افزود: با اجرای این طرح ۳۰۱ معتاد متجاهر و خطرناک در مشهد دستگیر و جمع آوری شدند و باید تاکید کرد  این نوع برخورد قهری با معتادان به نفع فرد معتاد و جامعه  بوده و نتایج مثبت آن به خود فرد می رسد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی ادامه داد:  نیروی انتظامی پس از دستگیری معتادان  آنها را به مراکز ترک اعتیاد و بازپروری فرستاده و اقدامات لازم را به منظور مهیا کردن این افراد برای بازگشت به جامعه و عدم تکرار مصرف مواد مخدر به انجام می رساند.

کد مطلب 4511633

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