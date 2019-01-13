غیبت آقای شهردار قابل قبول است/تصویب کلیات برنامه ۵ساله سوم تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سکینه اشرفی در آغاز بررسی لایحه برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران در صحن علنی شورای شهر، اظهار کرد: لایحه بازآرایی شده برنامه سوم شهر تهران در ۲۰ آذرماه توسط شهردار تهران به شورای شهر ارائه شد و در ۱۸ دی ماه به تأیید کمیسیون تلفیق شورای اسلامی رسیده است.



وی با اشاره به برخی از تغییرات در لایحه بازآرایی شده برنامه سوم نسبت به متن اولیه این لایحه افزود: یکی از مهم ترین تغییرات هم‌راستا کردن مفاد برنامه سوم با چشم‌انداز و اهداف راهبردی طرح جامع شهر تهران به عنوان سند چشم‌انداز تطبیق مواد و احکام برنامه با قوانین و مقرارت کشور در حوزه مدیریت شهری است.



معاون شهردار تهران با بیان اینکه تغییرات برنامه در راستای رفع مغایرت‌ها و ارتقای هماهنگی و هم‌افزایی در احکام آن بوده است، عنوان کرد: در این راستا ماتریس وظایف دستگاه‌های اجرایی در جهت شفاف‌سازی و تعیین سطح مداخله و اختیارات دستگاه‌های اجرایی و عمومی کشور در حوزه مدیریت شهری ترسیم شد.



اشرفی تاکید کرد: ترسیم این ماده بر این اساس بود که پیچیدگی و چند بعدی بودن فعالیت‌های حوزه مدیریت شهری صرفاً از طریق درگیر شدن شهرداری تهران به تنهایی امکانپذیر نیست و نیاز به مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی مرتبط و هماهنگی بیشتر با مدیریت شهری است.



وی با بیان اینکه این لایحه در کمیسیون‌های مختلف شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته و مواردی از سوی کمیسیون‌ها در این خصوص اعلام شده است، تصریح کرد: در دو ماهی که برنامه بررسی شد ۱۵۰ آئین‌نامه بالادستی کشوری در شهرداری تهران مورد توجه قرار گرفت و به برنامه سوم شهر تهران اطلاق شد. سعی و تلاش ما این است که در اجرایی کردن لایحه برنامه سوم شهر تهران همه دستگاه‌ها را به همکاری بطلبیم و مطالبات شهروندان را مدنظر قرار دهیم.



کلیات برنامه سوم توسعه شهر تهران در صحن علنی شورای شهر به تصویب رسید.



همچنین، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در خصوص غیبت شهردار تهران در جلسه امروز اضافه کرد: غیبت شهردار قابل قبول است و به جای شهردار معاون شهردار توضیحاتی را در خصوص کلیات برنامه سوم توسعه شهر تهران ارائه داد.