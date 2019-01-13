بهینه سازی پیوند مغز استخوان با بررسی سلول های بنیادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، مطالعه جدید در موش ها بوسیله محققان دانشگاه استنفورد نشان داده است که سلول های بنیادی با موفقیت پیوند شده، رفتاری طبیعی همانند آن چه که در یک فرد سالم بدون پیوند انجام می دهند، از خود نشان نمی دهند.

در عوض، پرتودرمانی یا شیمی درمانی قوی که برای از بین بردن سلول های بنیادی بیماران قبل از پیوند استفاده می شود، منجر به شروع رفتاری غیر معمول در سلول های جدیدا پیوند شده می شود. این یافته می تواند برای درک بهتر و بهینه سازی بهتر پیوند مغز استخوان و یا انجام ژن درمانی های خاص کاربرد داشته باشد.

در این مطالعه و طی آزمایش های متوالی، محققان دریافتند که زمانی که سلول های بنیادی به موش های پرتو تابی شده پیوند می شوند، تنها جمعیت کوچکی از این سلول های بنیادی سلول های خونی و ایمنی را تولید می کنند و این در حالی است که سایر سلول های بنیادی به صورت خفته هستند و کاری را انجام نمی دهند.

علاوه بر این، بعد از پرتو درمانی، این سلول های بنیادی برای تبدیل شدن به تنها انواع خاصی از سلول های ایمنی متعهد می شوند. با این حال، سیستم خونی و ایمنی کلی هنوز هم تمایل دارد که به صورت متعادل باقی بماند.

در موش هایی که متحمل پرتو درمانی نشده بودند، همه سلول های بنیادی به یک میزان در تشکیل خون و سیستم ایمنی دخیل بودند (به جزء سلول های T) که نشان می دهد رژیم های پیش شرطی که برای تضمین پیوند موفقیت آمیز استفاده می شوند، منبعی برای رفتار سلولی غیر طبیعی هستند.