آغاز توزیع کارت آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی (سامفا) ۱۳۹۷ در داخل کشور و حوزه های خارج از کشور در صبح و بعدازظهر روزهای پنجشنبه ۲۷ دی برابر با ۱۷ ژانویه ۲۰۱۹ (آزمون عمومی) و جمعه ۲۸ دی ۹۷ برابر با ۱۸ ژانویه ۲۰۱۹ (آزمون آکادمیک) در شهرهای اصفهان، تهران، مشهد ، شیراز، قزوین، سنندج، بابلسر و همدان و در کشورهای بنگلادش (شهر داکا)، ترکیه (شهر آنکارا)، لبنان (شهر بیروت)، عراق (شهرهای نجف، اربیل) و گرجستان (شهر تفلیس) برگزار می شود.

کارت های‌ شرکت در آزمون برای‌ کلیه‌ داوطلبان‌ آزمون‌ براساس‌ مندرجات‌ بند «الف‌» این‌ اطلاعیه‌ بر روی پایگاه اطلاع­ رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد و داوطلبان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالی باید مطابق بند «ب» این اطلاعیه به حوزه­ های رفع نقص کارت مراجعه کنند.

الف- نحوه‌ و زمان پرینت برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون

کارت های‌ شرکت در آزمون‌ تمامی داوطلبان‌ به همراه برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز دوشنبه ۲۴ دی تا روز چهارشنبه ۲۶ دی برای مشاهده و پرینت بر روی پایگاه اطلاع­ رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌ در آزمون‌، برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش مراجعه کرده و با وارد کردن شماره سریال کارت اعتباری ثبت نام (۱۲ رقمی) و یا شماره پرونده و کدپیگیری ثبت‌نام (۱۶ رقمی) و نام و نام ­خانوادگی، تاریخ تولد و شماره گذرنامه یک نسخه پرینت از برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون تهیه کنند.

داوطلبانی که در دو آزمون عمومی و آکادمیک متقاضی شده اند ۲ کارت شرکت در آزمون برای آنان صادر شده است.

ب- محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمون:

چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات ثبت‌نامی خود با مندرجات کارت شرکت در آزمون مشاهده می­ کنند باید با توجه به توضیحات اعلام شده برای کارت جهت بررسی و رفع مغایرت در روز چهارشنبه ۲۶ دی صبح از ساعت ۸ تا ۱۲ و بعدازظهر از ساعت ۱۴ تا ۱۷ با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و درصورت وجود مغایرت در عکس روی کارت با همراه داشتن دو قطعه عکس به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع نقص (با توجه به جدول اعلام شده) و مندرجات بند «ج » مراجعه کرده و نسبت به اصلاح و رفع اشکال احتمالی کارت خود اقدام کنند.

داوطلبانی که شماره پرونده و کد پیگیری ثبت‌نام خود را فراموش کرده‌اند، برای دریافت شماره پرونده با توجه به تاریخ و ساعت فوق به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط مراجعه کنند.

داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون مذکور در حوزه های خارج از کشور باید به منظور رفع نقص احتمالی کارت شرکت در آزمون خود در تاریخ تعیین شده به آدرس محل برگزاری که بر روی کارت آزمون درج شده است مراجعه کنند.

جدول استان، شهر و کشور محل برگزاری چهارمین آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی (سامفا) سال۱۳۹۷