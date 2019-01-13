انتقاد به اضافه شدن ۱۳ساختار سازمانی جدید به شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان بررسی لایحه برنامه سوم توسعه شهر تهران گفت: معاونت برنامه ریزی شهر تهران و کمیسیون های تخصصی شورای شهر در فرایند تدوین برنامه سوم زحمات زیادی کشیدند و مبتنی بر نظرات کارشناسان و دیده بانهای شهری اقداماتی را انجام دادند اما مشکلی که وجود دارد این است که برخی از سرفصل ها، ماموریت ها و احکام در کمیسیون های تخصصی دیگر مطرح نشده از جمله احکام مرتبط با کمیسیون برنامه و بودجه، که اصلا تضارب آرا در خصوص آن شکل نگرفته است.



وی ادامه داد: با توجه به ضرورت اصلاح ساختار سازمانی و چابک سازی سازمان شهرداری، اکنون مشاهده می کنیم که در این برنامه ایجاد ۱۳ ساختار سازمانی جدید شامل تشکیل دیوان محاسبات شهر، شکل گیری دبیرخانه تهران هوشمند، تشکیل ستاد پشتیبانی سرمایه گذاری اقتصادی، تاسیس صندوق توسعه شهری، تاسیس صندوق محیط زیست، شکل گیری مدیریت بدهی های شهرداری، تشکیل کارگروه های توسعه مشارکت، تاسیس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان، تاسیس صندوق سرمایه گذاری پروژه ها و پروژه های مشارکتی، تشکیل صندوق املاک و مستغلات، راه اندازی بازار الکترونیک منابع غیر نقد، تشکیل سازمان گردشگری آمده است در حالیکه در این خصوص هیچ تضارب آرایی در مراحل بررسی برنامه شکل نگرفته است.

سالاری افزود: باید بگوییم ما یک نگاه جامع به این موضوع نداشتیم، در حالیکه یکی از رویکردهای شورای پنجم، اصلاح ساختار سازمانی و چابک سازی است.