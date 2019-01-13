به گزارش خبرنگار مهر، عزیز الله شهبازی پیش از ظهر یکشنبه در نشست هم‌اندیشی با مدیران کل با محوریت تعیین راهبردهای عملیاتی ظرفیت‌های استان که به موضوعات حوزه صنعت، خدمات، صادرات، استفاده از فن بازارها در تولید شغل، رفع مشکلات واحدهای بزرگ، راستی آزمایی آمارهای ارائه‌شده اختصاص داشت، گفت: طبق آماری که میراث فرهنگی استان ارائه کرده است حدود شش هزار نفر در بخش‌های مختلف گردشگری، صنایع‌دستی و میراث فرهنگی استان مشغول به کار هستند.

وی با تأکید بر اینکه البرز ظرفیت‌های طبیعی ارزشمندی دارد که می‌توان با توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی استان بیانجامد، گفت: کارگروه برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان تشکیل‌شده است، فرصت‌های مغتنم سرمایه‌گذاری باید احصاء و معرفی شوند.

استاندار البرز با اشاره به مسئولیت‌های اجتماعی واحدهای صنعتی استان، گفت: باید در راستای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای استان واحدهای صنعتی مسئولیت‌های اجتماعی به عهده بگیرند.

شهبازی با اشاره به استقرار واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی در استان، گفت: این واحدها علاقه‌مند به اجرای مسئولیت‌های اجتماعی هستند به همین منظور انتظار می‌رود باهم افزایی بتوان این ظرفیت را مورد بهره‌برداری قرارداد.