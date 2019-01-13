هوای اصفهان در وضعیت ناسالم ثبت شد/شاخص کیفی ۱۳۹

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هوای اصفهان با شاخص کیفی۱۳۹ در وضعیت ناسالم ثبت شد.

وی با بیان اینکه میانگین شاخص کیفی آلایندگی در روز گذشته در وضعیت ناسالم ثبت شده بود، بیان داشت: در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز، هوای اصفهان در ایستگاه‌های سنجش آلایندگی شهر اصفهان مانند میدان احمدآباد با ۱۴۵ خیابان دانشگاه ۱۳۶، خیابان استانداری ۱۴۴، بزرگراه خرازی ۱۵۲، خیابان پروین ۱۳۳ و خیابان رودکی ۱۲۴در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس ثبت شد.

کیفیت هوا در شهرستان‌های استان ‍‍‍‍‍‍‍‍‍

رئیس امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه کیفیت هوا در شهرستان‌های استان اصفهان نیز در وضعیت ناسالم گزارش شده است، ادامه داد: امروز کیف‍یت هوای شهرستان های مبارکه با میانگین شاخص کیفی ۹۵ و شهرستان سجزی با میانگین ۶۵ در وضعیت سالم است و در شاهین شهر با میانگین ۱۱۷ و نجف آباد با میانگین ۱۰۹ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

گفتنی است شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (افراد دچار بیماری‌های قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.