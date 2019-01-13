توزیع ۵۰۰ میلیارد ریال یارانه بلیط بین اتوبوسرانی و قطارشهری کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در پاسخ به گزارش خبرگزاری مهر با عنوان هیچ یارانه بلیط اتوبوسی هنوز به حساب شهرداری واریز نشده است اعلام کرد: با وجود پیش بینی مبلغ ۲۴۵۰ میلیارد ریال در بودجه سنواتی سالجاری جهت ردیف یارانه بلیط حمل و نقل همگانی و یارانه بلیط مترو تهران و قطار شهری سایر شهرها، لیکن سازمان برنامه و بودجه کشور علیرغم پیگیری های بعمل آمده تاکنون تنها مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال از این محل به این سازمان اختصاص داده است که بین سازمان های اتوبوسرانی، مترو و قطار شهری کشور تسهیم و توزیع شده است که سهم یارانه بلیط واگذار شده به اتوبوسرانی تهران حدود ۱۰۰ میلیارد ریال ( مبلغ ۹۹۶۶۱۶۸۰ هزار ریال) و متروی تهران ۱۱۰ میلیارد ریال است.

این جوابیه تاکید کرده است: به محض اختصاص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور از محل یاد شده مجدداً مبالغی به سازمان های اتوبوسرانی، مترو و قطار شهری پرداخت خواهد شد.