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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۲۸

پاسخ سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور به یک خبر؛

توزیع ۵۰۰ میلیارد ریال یارانه بلیط بین اتوبوسرانی و قطارشهری کشور

توزیع ۵۰۰ میلیارد ریال یارانه بلیط بین اتوبوسرانی و قطارشهری کشور

امسال مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به عنوان یارانه بلیط در اختیار سازمانهای اتوبوسرانی و قطار شهری کشور قرار گرفته است و در صورت تامین اعتبارات پیش بینی شده، پرداخت یارانه بلیط ادامه خواهد یافت.

 به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در پاسخ به گزارش خبرگزاری مهر با عنوان هیچ یارانه بلیط اتوبوسی هنوز به حساب شهرداری واریز نشده است اعلام کرد: با وجود پیش بینی مبلغ ۲۴۵۰ میلیارد ریال در بودجه سنواتی سالجاری جهت ردیف یارانه بلیط حمل و نقل همگانی و یارانه بلیط مترو تهران و قطار شهری سایر شهرها، لیکن سازمان برنامه و بودجه کشور علیرغم پیگیری های بعمل آمده تاکنون تنها مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال از این محل به این سازمان اختصاص داده است که بین سازمان های اتوبوسرانی، مترو و قطار شهری کشور تسهیم و توزیع شده است که سهم یارانه بلیط واگذار شده به اتوبوسرانی تهران حدود ۱۰۰ میلیارد ریال  ( مبلغ ۹۹۶۶۱۶۸۰ هزار ریال) و متروی تهران ۱۱۰ میلیارد ریال است.

این جوابیه تاکید کرده است: به محض اختصاص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور از محل یاد شده مجدداً مبالغی به سازمان های اتوبوسرانی، مترو و قطار شهری پرداخت خواهد شد.

کد مطلب 4511647

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