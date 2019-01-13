وزیر دفاع یونان استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «پانوس کامنوس» وزیر دفاع یونان در اعتراض به توافقی که قرار است به تغییر نام کشور همسایه –مقدونیه- منجر شود؛ از سمت خود استعفاد داد.

وی ریاست حزب ائتلافی «یونانی‌های مستقل» را بر عهده دارد و گمان می‌رود که سایر وزرای هم حزبی وی نیز کابینه دولت آتن را ترک کنند.

الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان، قرار بود امروز یکشنبه با کامنوس دیدار کند تا شاید اختلاف نظرها درباره توافق تغییر نام مقدونیه را حل و فصل کنند. کامنوس پیشتر هم تهدید کرده بود که قانونگذارانش را از دولت خارج خواهد کرد.

هنوز مشخص نیست که اقدام کامنوس چه تاثیری بر آینده دولت ائتلافی آتن خواهد داشت.

قرار است جمهوری مقدوینه نام خود را به «جمهوری مقدونیه شمالی» تغییر دهد.

جمهوری مقدونیه و یونان در ماه ژوئن سال میلادی گذشته بر سر این نام جدید به توافق رسیدند اما تنها پس از آنکه پارلمان یونان این توافقنامه دوجانبه را تصویب کند، مقدونیه از این نام جدید استفاده خواهد کرد.

گفتنی است که یونان تمایل همسایه خود- مقدونیه- برای پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو را به دلیل اختلاف نظر درباره نام این کشور با مانع مواجه می ساخت. دلیل آن نیز وجود یک استان به همین نام در خاک یونان و دلالت بر ادعاهای ارضی بود.