به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الامین قاسمی ظهر یک‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی نیروی انتظامی سمنان بابیان اینکه در پی گشت نیروهای انتظامی دامغان متوجه فردی که در حال جابه‌جایی سیم و کابل دریکی از محله‌های خلوت این شهر است، می‌شوند، ابراز داشت: فرد با مشاهده نیروی انتظامی بدون توجه به دستورات پلیس و با بهره‌گیری از تاریکی هوا متواری شد.

وی بابیان اینکه مأموران نیروی انتظامی دامغان با به‌کارگیری تکنیک‌های خاص پلیسی و ردیابی آثار به‌جای‌مانده موفق به کشف مخفیگاه این سارق شدند، اضافه کرد: درنهایت این معتاد سابقه‌دار شناسایی و برای دریافت اطلاعات بیشتر به کلانتری انتقال یافت.

فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان بابیان اینکه این متهم ۳۵ ساله با اقدام غافلگیرانه پلیس دستگیر شد، ابراز داشت: در بازجویی‌های اولیه این معتاد سابقه‌دار به ۵۲ فقره انواع سرقت در دامغان اعتراف کرد.

قاسمی بابیان اینکه اموال مسروقه مواردی نظیر سیم و کابل، ابزارآلات ساختمانی و لوازم صنعتی می‌شود که از منزل سارق کشف شد، تصریح کرد: ارزش اموال مسروقه ۳۰۰ میلیون ریال برآورد می‌شود.

وی بابیان اینکه انگیزه این سارق تأمین مواد مخدر برای مصرف خود بود، اضافه کرد: با توجه به اینکه سرقت ازجمله عوامل تهدیدکننده امنیت و احساس آن در جامعه به شمار می‌رود با معتادان و سارقان به‌طور جد برخورد می‌شود.