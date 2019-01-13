به گزارش خبرنگار مهر، امیر خجسته ظهر یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی همدان که با حضور فرماندار، معاونین و مدیران ادارات شهرستان همدان با تبریک روز پرستار و انتصاب فرماندار جدید همدان اولویت‌های بودجه را معیشت مردم دانست و گفت: در حال حاضر در تلاشیم ترکیب بودجه تغییر اساسی کند.

امیر خجسته افزود: باید بودجه طوری بسته شود که معیشت مردم با تورم موجود همگام شود و به خاطر همین آقایان دژپسند، نوبخت و زنگنه در کمیسیون تلفیق حضور یافته و شرایط را توضیح دادند.

نماینده مردم همدان و فامین در مجلس شورای اسلامی تحقق انضباط مالی، کنترل نقدینگی و شفاف سازی را نیاز ابتدایی تغییر مالی کشور دانست و گفت: فرار مالیاتی در حال حاضر برای کسانی که رانت دارند راحت است و هنوز سازوکاری برای شفاف سازی و اصلاحات در اخذ مالیات در کشور دیده نمی شود.

امیر خجسته با اشاره به اینکه هزینه های بالای دولت و نبود سازوکار درست در اخذ عوارض قانونی و دور زدن قانون توسط افراد ذی نفوذ از عوامل به هم ریختگی کنونی است، گفت: منابع مالی کشور ما معادل کل اروپاست اما نمی‌توانیم آن را مدیریت کنیم و طبق بررسی ها معادل همین دریافتی مالیاتی و همین دریافتی عوارضی در کشور فرار معالیاتی و عوارضی داریم که باید اصلاح شود تا به کسانی که به وظیفه خود عمل می کنند فشار مضاعف وارد نشود.

امیر خجسته تصریح کرد: امروز گرایش ها مهم نیست و اولویت کشور تنها گذر از تحریم ها و تبدیل کردن این تحریم ها به فرصتی برای اتکا به خودمان است و هر کسی که در حال حاضر به غیر از این عمل کند خطای بزرگی را مرتکب شده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اینکه امروز متاسفانه بازار را دلال ها کنترل می کنند، افزود: نتوانستیم در مدیریت قیمت ها در کنار بازار موفق عمل کنیم و دلال ها به اختیار خود و با منافع خود همه چیز را بالا و پایین می کنند.

امیر خجسته افزود: در مورد بودجه ها باید به این نکته توجه کرد که بودجه ها فقط همینی نیست که به ما ابلاغ شده و ۸۰ درصد بودجه، بودجه های ملی است که می‌توانید با پیگیری و همراهی با نمایندگان آن را اخذ کنید و به استان بیاورید.

امیر خجسته با ذکر چند نمونه از بودجه هایی که برای همدان اخذ شده است، گفت: برای تکمیل و ساخت ایستگاه راه آهن همدان ۴۵ میلیارد تومان و برای برقی کردن قطار همدان - تهران و همدان -سنندج مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه مصوب شده که می تواند تغییر بسیار مهمی را در این پروژه های موصلاتی ایجاد کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی بودجه فاضلاب همدان و فامنین را ۱۵ میلیارد عنوان کرد و گفت: متاسفانه تجمیع این دو بودجه به هیچ عنوان به صلاح نبود و باید برای آن برنامه ریزی درستی داشت تا شهرستان فامنین هم متضرر نشود.

امیر خجسته بودجه سامان دهی تپه هگمتانه را ۳.۵ میلیارد تومان و بودجه تکمیل استخر فامنین را ۱.۵میلیارد عنوان کرد و گفت: یکی‌از مصوبه هایی که ما به آن بسیار انتقاد داریم بودجه انتقال آب بوده که متاسفانه ۵ میلیارد تومان برای آن گذاشته شده و باید هرچه سریع تر برای آن کاری انجام شود کمااینکه از قبل باید تقاضای استان و میزان بودجه مورد نیاز به دولت ابلاغ می شد و نمی گذاشتیم دولت با بی اطلاعی این مقدار بودجه را مصوب کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: ما حامی دولت و حامی کار هستیم اما اگر ‌وزرا مانند چند وزیری که استیضاح شدند عمل کنند هیچ ابایی از برخورد نداریم همانطور که هیچ ابایی از تشویق و همراهی با مسئولان اجرایی برای انجام کار نداریم.