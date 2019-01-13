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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۴۶

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خبر داد:

آغاز بارش برف و باران در غرب اصفهان از امروز

آغاز بارش برف و باران در غرب اصفهان از امروز

اصفهان- کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: امروز با ورود موج ناپایدار شاهد بارش برف و باران در مناطق غربی هستیم.

حجت الله علی عسگریان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر جوی پایدار در روز گذشته در سطح استان بود که سبب ایجاد غبار محلی در کلان شهر اصفهان شد.

وی بیان داشت: بر این اساس در اکثر مناطق استان آسمان صاف تا قسمتی ابری و گاهی با وزش باد همراه بود.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اعلام کرد: از روز یکشنبه با ورود موج ناپایدار از مناطق غربی افزایش ابر را خواهیم داشت و در مناطق غربی بارش برف و باران آغاز می شود.

 وی ادامه داد: فردا نیز در اکثر نقاط استان شاهد بارش، گاهی وزش باد شدید را خواهیم داشت که در ارتفاعات و مناطق سردسیر استان بارش ها به شکل برف نیز خواهد بود.

علی عسگریان کمینه دمای هوا فردا صبح در اکثر نقاط استان یک تا سه درجه افزایش خواهد داشت، ادامه داد: امروز هوای قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بتدریج افزایش ابر، گاهی وزش باد، در اواخر وقت احتمال بارش وجود دارد.

وی گفت: فردا هوای نیمه تا تمام ابری، گاهی وزش باد شدید و بارش باران، در ارتفاعات برف پیش بینی می شود.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: با توجه به لغزندگی جاده‌ها در اکثر محورهای مواصلاتی و گردنه های برف گیر به ویژه مناطق غرب، ‌جنوب و شرق استان، به رانندگان توصیه می‌شود وسیله نقلیه خود را به وسایل ایمنی و زنجیر چرخ مجهز سازند.

وی گفت: همچنین به ادارت راهداری نیز توصیه می شود ضمن آماده سازی تجهیزات عملیات لازم را در این خصوص به مرحه اجرا در آورند.

کد مطلب 4511658

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