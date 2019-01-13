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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۵۵

منبع عراقی اعلام کرد؛

«موضوعات اقتصادی» محور اصلی سفر ظریف به اقلیم کردستان عراق است

«موضوعات اقتصادی» محور اصلی سفر ظریف به اقلیم کردستان عراق است

یک منبع عراقی به سفر ظریف به اقلیم کردستان عراق و دیدارهایی که وی قرار است انجام دهد، پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، یک منبع آگاه عراقی امروز یکشنبه به سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان به اقلیم کردستان عراق واکنش نشان داد و مهمترین محور سفر را موضوعات اقتصادی دانست.

این منبع بیان کرد: ظریف سه شنبه در اربیل حضور خواهد داشت و در نشست اقتصادی با هیات تجاری عالی رتبه حاضر خواهد شد و با مسئولان کُرد که در راس آنها مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان عراق و نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم قرار دارند، دیدار خواهد کرد. پس از آن به سلیمانیه خواهد رفت و با رهبران اتحادیه میهنی کردستان عراق و دیگر احزاب دیدار خواهد کرد و در راستای تحکیم روابط با اقلیم کردستان تلاش خواهد کرد.

کد مطلب 4511664

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