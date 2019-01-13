دستگیری قاتل پس از ۱۴ سال ارتکاب به قتل در قزوین

سرهنگ آرش مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در روستای نظام آباد با اسلحه گرم در بهمن ماه سال ۱۳۸۳ در پی وقوع درگیری بین دو طایفه و فرار ضاربان که دو برادر بودند موضوع دستگیری قاتل یا قاتلان در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش صورت گرفته و بازجوئی از افراد حاضر در درگیری طایفه ای مشخص شد که قاتل یا قاتلان پس از تیراندازی با اسلحه گرم به سمت مقتول و کشتن آن بلافاصله از استان خارج و به مکان نامعلومی متواری می شوند.

رئیس پلیس آگاهی استان اضافه کرد: ماموران پلیس آگاهی با اقدامات اطلاعاتی و فنی پلیسی در سال ۹۲ موفق به دستگیری یکی از برادران مظنون به قتل شده و به مقر پلیس انتقال دادند.

سرهنگ مرادی یادآور شد: در بازجوئی فنی کارآگاهان مظنون دستگیر شده منکر قتل مقتول ۵۹ ساله توسط خودش شد و به قتل آن توسط بردارش با اسلحه گرم با شلیک ۲ گلوله به سمت مقتول اعتراف کرد و مظتون به قتل با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.

وی بیان کرد: تحقیقات توسط ماموران در خصوص دستگیری برادر مظنون به قتل ادامه پیدا کرد و وی نیز در دی ماه سال جاری پس از بازگشت از استان های جنوبی کشور در مخفیگاهش بعد از ۱۴ سال در یک اقدام ضربتی دستگیر شد. رئیس پلیس آگاهی استان تصریح کرد:با انتقال متهم به قتل به پلیس آگاهی، در بازجوئی فنی پلیس به قتل مقتول ۵۹ ساله با اسلحه گرم وشلیک گلوله به سمت سر و سینه مقتول اعتراف و علت و انگیزه قتل را درگیری های مکرر طایفه ای با خانواده مقتول اعلام کرد.

سرهنگ مرادی در پایان گفت: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.