به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سعید مومنی، درباره نصب و استفاده از کنتورهای هوشمند برای مشترکان گاز گفت: در فراخوانی که سال گذشته از سوی شرکت ملی گاز مطرح شد، ۱۳ شرکت داخلی و خارجی اعلام آمادگی کرد تا اجرایی شدن استفاده از کنتورهای هوشمند گاز را مورد آزمایش و بهره برداری قرار دهند.

وی درباره قابلیت های کنتورهای هوشمند گفت: کنتورهای هوشمند گاز قادراست به وسیله تجهیزات داخلی و سیستم‌های ارتباطی که دارد از طریق الکترونیکی با مراکز ادارات گاز در شهرها و مناطق خود ارتباط برقرار کند که به این ترتیب قرائت کنتور نیز از راه دور امکان‌پذیر می‌شود.

مومنی تصریح کرد: با نصب کنتورهای هوشمند، دیگر امکان دست‌کاری از سوی افراد متخلف وجود ندارد، همچنین درصد خطای قرائت‌ها از لحاظ مثبت و منفی بسیار کاهش می‌یابد اما برای استفاده از این کنتورها باید صبر کنیم تا طرح آزمایشی به پایان برسد تا بهترین کنتور برای مشترکان انتخاب شود. کنتورهای ارتقاء یافته که اکنون برای برخی مشترکان استفاده می‌شود نیز مطابق آخرین استانداردهای کشور است که بخشی از میزان خطای اندازه‌گیری در این کنتورها کاهش یافته است.

به گفته این مقام مسوول زمانی که کنتور مناسب برای مشترکان گاز انتخاب شود، به صورت سفارشات گسترده آنها را در اختیار مردم قرار می‌دهیم، البته هزینه خرید و نصب این کنتورها به سبب قابلیت‌هایی که دارد نسبت به کنتورهای معمولی بالاتر است. باتوجه به ۲۳ میلیون مشترک گاز که هم اکنون از کنتورهای نسل قبل استفاده می کنند،تعویض و نصب کنتورهای هوشمند برای تمامی مشترکان کاری زمان بر است.