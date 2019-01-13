به گزارش خبرنگار مهر، غدیر مهدوی کلیشمی پیش از ظهر یکشنبه در صد و هفدهمین جلسه علنی شورای شهر در نطق پیش از دستور، خواستار ساماندهی و جانمایی صحیح ایستگاه‌های تاکسی در سطح شهر شد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه این مهم درروان سازی ترافیک تأثیر بسزایی دارد، گفت: ترافیک و آلودگی هوا به شهر کرج هزینه‌های بالایی را تحمیل می‌کند.

عضو شورای شهر کرج ابراز امیدواری کرد که شهرداری کرج پنج کیلومتر از بلوارهای اصلی شهر را به‌صورت پایلوت به لحاظ علائم راهنمایی و رانندگی، اِلمان‌ها، خطی کشی‌ها و جانمایی ایستگاه‌های تاکسی و اتوبوس ساماندهی کند.

مهدوی کلیشمی در بخش دیگری با بیان اینکه تأثیر احداث پل بر ترافیک انکار ناشدنی است، گفت: حال باید به این سؤال پاسخ بگوییم؛ بودجه سالانه ما اجازه احداث چه تعداد پل در طول سال را می‌دهد؟

وی با بیان اینکه ارتقای بصری بلوارها و میادین سطح شهر به ایجاد نظم و آرامش کمک شایانی می‌کند، گفت: به‌رغم تذکرات متعدد اما گذرگاه‌های اصلی و پُرتردد همچنان شلوغ و آشفته هستند.

عضو شورای شهر کرج تأکید کرد: شهرداری کرج می‌تواند در گام نخست تعدادی از میادین سطح شهر را برای زیباسازی و ارتقای بصری به‌صورت پایلوت انتخاب و آن دسته از المان‌هایی که با جانمایی نامناسب ایجاد اغتشاش بصری کرده‌اند را ساماندهی کند.