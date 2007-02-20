به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رزمایش یگان نیروی زمینی سپاه پاسداران مستقر در شمال شرق کشور امروز صبح و عصر در مناطقی از شهرستانهای تربت حیدریه، رشتخوار و خواف نزدیک به مرزهای افغانستان برگزار شد .
رزمایش گروه توپخانه و موشکی ۴۵روز پیش با استعداد پنج گردان بطور متناوب و در سه مرحله انجام شد.
در این گزارش آمده است : در مرحله نهایی دو گردان ضمن پدافند هوایی با موشکهای کوتاه، میان و دوربرد اهدافی را در نقاط ۲۲تا ۱۴۲کیلومتری با موفقیت منهدم کردند.
شایان ذکر است :یکی از مجهزترین گروههای موشکی و توپخانه نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شمال شرق ایران شهرستان تربت حیدریه وجود دارد.
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