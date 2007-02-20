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۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۹:۲۶

در شهر های استان خراسان رضوی؛

رزمایش گروه توپخانه و موشکی ‪ ۶۱‬محرم برگزار شد

مرحله نهایی رزمایش گروه توپخانه و موشکی ‪ ۶۱‬محرم امروز عصر در شهرستانهای تربت حیدریه، رشتخوار و خواف برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رزمایش یگان نیروی زمینی سپاه پاسداران مستقر در شمال شرق کشور امروز صبح و عصر در مناطقی از شهرستانهای تربت حیدریه، رشتخوار و خواف نزدیک به مرزهای افغانستان برگزار شد .

رزمایش گروه توپخانه و موشکی ‪ ۴۵روز پیش با استعداد پنج گردان بطور متناوب و در سه مرحله انجام شد.

در این گزارش آمده است : در مرحله نهایی دو گردان ضمن پدافند هوایی با موشکهای کوتاه، میان و دوربرد اهدافی را در نقاط ‪ ۲۲تا ‪ ۱۴۲کیلومتری با موفقیت منهدم کردند.

شایان ذکر است :یکی از مجهزترین گروههای موشکی و توپخانه نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شمال شرق ایران شهرستان تربت حیدریه وجود دارد.

کد مطلب 451168

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