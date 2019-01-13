به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه توسعه شهری پایدار شهرستان نهاوند پیش از ظهر یکشنبه با ریاست فرماندار و با حضور شهردار، رئیس شورای شهر، نماینده نیروی انتظامی و سرمایه‌گذار با دبیری اداره صنعت معدن تجارت در محل سالن جلسات شهرداری تشکیل شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نهاوند در این نشست عنوان کرد: بازارچه میوه و تره‌بار نهاوند تا هفته آینده با تمام امکانات و پیش‌بینی فضاهای لازم افتتاح می‌شود.

بیژن ترابیان گفت: در این مکان بیش از ۹۰ غرفه در نظر گرفته‌شده که از تمام گروه‌های اصناف با رعایت اولویت و مقررات نظام صنفی دعوت به همکاری شده است.

وی افزود: توزیع کالاهای تنظیم بازار شهرستان و عرضه مایحتاج عمومی نیز به دلیل دسترسی همگانی پس از افتتاح به این مکان انتقال خواهد یافت.

ترابیان گفت: بنابر مصوبه کارگروه تنظیم بازار در این مکان کالاها و خدمات با تخفیف و کیفیت مناسب و با نظارت مستقیم بازرسان اداره صنعت معدن تجارت و مرکز بهداشت و دامپزشکی عرضه خواهد شد.

فرماندار نهاوند نیز گفت: این مکان که با چند ماه کار جهادی توسط دستگاه‌های اجرایی و با پشتیبانی فرمانداری به‌منظور حفظ اشتغال بازار روز قدیم و ایجاد اشتغال جدید فعال می شود؛ از اقدامات ارزنده‌ای است که در سایه همکاری بین بخشی و تلاش جمعی مدیران صورت گرفت.

مراد ناصری افزود: امیدواریم با استقبال مردم و حمایت از این طرح بتوانیم زمینه رضایتمندی مردم را بیش از گذشته فراهم کنیم.