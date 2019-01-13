به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید شاهرخی ظهر یکشنبه در جلسه با روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان همدان نقش دانشگاه ها به عنوان مرکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی در توسعه استان را یک نقش کلیدی عنوان کرد.

وی خواستار ارتباط و تعامل بیشتر و متقابل دانشگاه ها با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی شد و گفت: نگرش مراکز دانشگاهی و علمی باید تربیت نیروی انسانی کارآمد و دارای مهارت در راستای توسعه استان همدان باشد.

استاندار همدان با بیان اینکه پژوهش های دانشگاهی باید متناسب با نیازهای روز جامعه و استان بوده تا بتواند در روند توسعه استان تاثیرگذار باشد، گفت: سند آموزش عالی استان باید تدوین و بر اساس این سند فعالیت کنیم

شاهرخی با بیان اینکه دانشگاه D۸ با پذیرش دانشجو از ۸ کشور عضو رسمأ کار خود را در همدان آغاز می کند، اضافه کرد: باید ارتباط با تشکل های دانشجویی بیشتر و فضای بازسیاسی برای همه تشکل های قانونی فراهم شود.

در این جلسه روسای دانشگاه های استان مهمترین مسائل و مشکلات دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان را بیان کردند.