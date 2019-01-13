رسیدن به اهداف انسانی تنها با صداقت میسر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی روز یکشنبه در جمع معاونین و مربیان پرورشی آموزش و پرورش قزوین با طرح این سؤال که چه مسأله‌ای برای مربیان و معلمان پرورشی می‌تواند ایجاد انگیزه کند؟، اظهار کرد: انگیزه‌های مادی و مقامات دنیایی مقطعی است و دائماً نمی‌تواند در انسان ایجاد انگیزه کند و می‌باید دنبال انگیزه‌های برخاسته از دین باشیم.

وی با بیان اینکه در متون دینی آمده است که مزد کار را در خود کار قرار داده‌اند، تصریح کرد: اگر خدا بخواهد به هر بنده‌ای خیر برساند، درک درستی از دین و قرآن را به او می‌دهد و احادیث را با جان و دل درک می‌کند و اینها برای او انگیزه معنوی به وجود می‌آورد.

امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: اگر در کلاس‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که برنامه‌ها برای خودمان نیز مفید واقع شود، فکر و دغدغه‌ معنوی و اثرپذیری از نگاه‌های دینی را برای خودمان نیز مد نظر قرار داده ایم و در نهایت ضعف‌ها و قوت‌هایمان را مورد توجه قرار می دهیم، پس انگیزه‌هایمان ماندگاری پیدا می‌کنند و چنین انگیزه‌های والایی در قیامت نیز دستگیر انسان خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین به اهمیت عقل در نگاه دینی اشاره کرد و افزود: عقل در نگاه دینی با آن چه که در نگاه غیر دینی وجود دارد بسیار متفاوت است. امام صادق (ع) می‌فرمایند عقل خالص، عبودیت و بندگی را در انسان تقویت می‌کند و در افکار شوق بندگی و در رفتار کسب بهشت را برای انسان ایجاد خواهد کرد.

وی اضافه کرد: امام صادق (ع) فرمودند آن چیزی که در معاویه وجود داشت، عقل نبود بلکه نکراه و شیطنت بود و تنها شباهتی به عقل داشت و بر خلاف رفتار و منش امام علی (ع) بود که بر اساس صداقت عمل می‌کردند و عقل واقعی آن چیزی بود که در رفتار حضرت دیده می‌شد.

رسیدن به مقاصد انسانی تنها با صداقت میسر است

آیت‌الله عابدینی تأکید کرد: امام علی (ع) می‌فرمایند رسیدن به مقاصد انسانی تنها با صداقت میسر است و بخاطر همین بود که حضرت یکی از شروط خلافت که می‌گفت باید بر اساس سیره شیخین عمل شود را نپذیرفتند و حتی در لفظ نیز حاضر نشدند آن را قبول کنند چرا که به صداقت به عنوان قانون الهی معتقد بودند و بخاطر رفتار بر مبنای صداقت امیرالمؤمنین (ع) است که از ایشان الگویی جهانی ساخته است.

امام جمعه قزوین اظهار کرد: امام علی (ع) می‌فرمایند اگر با نادیده گرفتن صداقت ظاهراً به جایی رسیدید، درواقع مسیرتان به شکست رسیده است و آن را موفقیت نپندارید و حضرت می‌فرمایند من هیچ سپری را نگهدارنده‌تر از صداقت ندیده‌ام و اگر کسی واکنش‌های عالم را نسبت به کارهای انسان بداند، هرگز سراغ حیله و نیرنگ نمی‌رود و کسی که سراغ حیله و نیرنگ می‌رود از عالم بی خبر است.

وی تصریح کرد: امام علی (ع) می‌فرمودند متأسفانه در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که اکثر مردم حیله و نیرنگ را زرنگی می‌پندارند و کلام حضرت نشان می‌دهد دوران و زمانه ایشان به مراتب بدتر از دوران و زمانه ما بوده است و امروز تعداد آدم‌هایی که امیرالمؤمنین (ع) را می‌فهمند بیشتر از آن دوران است.

مخالفانِ دیروز توان موشکی را امروز پدر موشکی معرفی می‌کنند

نماینده ولی فقیه در استان قزوین ادامه داد: امروز نیز کسانی هستند که حرفی را می‌زنند و فردا ضد آن را مطرح می‌کنند و بر اساس نیازهای دنیایی روز خود، سخنانشان را هماهنگ می‌کنند.

آیت‌الله عابدینی اضافه کرد: زمانی آمدند موضوع موشک، سلاح و توان نظامی که مورد تأیید دین قرار دارد را نادیده گرفتند و گفتند مگر ژاپن صاحب موشک است که پیشرفت کرده است!؟ آنها زمانی این مسائل را مطرح کردند که جامعه ما دچار فشارهای دشمن بود و حال امروز آنها را پدر موشکی معرفی می‌کنند.

وی افزود: نباید از بعد سیاست بازی به این مسائل نگاه کنیم بلکه نیت ما این است که از نگاه دینی مسائل را مورد تحلیل و برررسی قرار دهیم و اگر با نگاه دینی مسائل را تحلیل و بررسی کنیم دچار این اشتباهات نخواهیم شد.

امام جمعه قزوین با تأکید بر اینکه استکبارستیزی جان مایه قرآنی است، گفت: قرآن بر روی این معنا بسیار صحبت کرده است و مسلمان‌ها را از دل بستن به استکبار نهی کرده است. در آیات قرآن آمده است چه کافران اهل کتاب و چه مشرکان هیچ خیری را برای شما نمی‌خواهند و کسانی که در مذاکرات با آنها گفتگو کردیم مصداق همان کسانی هستند که در قرآن آمده و هیچ خیری را برای ما نمی‌خواستند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین ابراز کرد: قرآن می‌فرماید اگر آنها نتوانند از شما امتیازی بگیرند از دستتان عصبانی می‌شوند و از عصبانیت انگشتان دستشان را می‌جوند و شما در پاسخ این حرکت به آنها بگویید از عصبانیت بمیرید و این همان منبع مرگ بر استکبار است که آمریکا نیز جزوی از آن محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: اگر آیات الهی را نادیده بگیریم و به آنها عمل نکنیم، بی‌حرمتی به دین و قرآن است و خداوند نیز می‌فرماید آیا به برخی از آیات الهی عمل می‌کنید و برخی دیگر را نادیده می‌گیرید و به آن ایمان نمی‌آورید!؟ کسانی که این گونه عمل می‌کنند در دنیا خوار شده و در قیامت دچار عذاب شدید می‌شوند.

آیت‌الله عابدینی اظهار کرد: اگر با وجود آگاهی از ضوابط قرآنی رفتار دیگری را در پیش بگیریم در واقع بر خلاف مصلحت و خیر مردم عمل کرده‌ایم و این نادیده گرفتن ضوابط دینی و قرآنی عقوبت بدی به همراه خواهد داشت.

امام جمعه قزوین تأکید کرد: معلم باید رسالت دینی را با دانش‌آموز صادقانه در میان بگذارد و صداقت در کار ما نقش اساسی داشته باشد. امام علی (ع) می‌فرمایند در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که اهل حیله، نیرنگ را زرنگی معرفی می‌کنند و می‌فرمایند مرگشان باد و ما نیز می‌باید مراقب حیله‌ها و نیرنگ‌های زمانه خود باشیم.

وی در پایان اظهار کرد: اگر یافته‌های دینی را مد نظر قرار دهیم مهمترین دلخوشی و انگیزه برای ما خواهد بود.