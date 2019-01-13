علت تفاوت نوع قراردادها در شهرداری‌ اصفهان مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر احمد ‌زندآور پیش از ظهر یک شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: در شهرداری اصفهان قرارداد نوع یک و دو طراحی شده است که هر قراردادی بنا به اینکه با چه شرکت منعقد می شود از مزایای مختلفی برخوردار است، بدین شکل دو نفری که ممکن است در کنار هم کار کنند یکی از آن ها از تمامی امکانات برخوردار و حقوقش همسان با نیروهای رسمی یا طرف قرارداد شهرداری است و دیگری این گونه نیست.

وی بیان داشت: باید مشخص شود دلیل تفاوت نوع قراردادهای شهرداری چیست و چرا تحت این شرایط نیروها جذب می شود.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه کارگران محروم‌ترین اقشار جامعه هستند که در اکثر موارد نیازمند حداقل‌های زندگی هستند، بیان داشت: دستمزدهای پایین، نداشتن امنیت شغلی، پرداخت نکردن حقوق تعریف شده مانند اضافه کاری، حق شب کاری و بسیاری موارد دیگر بیانگر تضییع حقوق کارگران است.

وی با اعلام اینکه سخت کار کردن کارگران اما با تأخیر حقوق گرفتن و در شب‌های تاریک و در سرما و گرما کار کردن، بسیار ناراحت کننده است، ‌ادامه داد:باید مواردی از قبیل نظم و آمادگی برای ارائه خدمات به مردم، وقت شناسی، رعایت ادب و نزاکت، عدالت و انصاف در ارائه خدمات خوب، همکاری و خوش برخوردی، آمادگی برای ارائه اطلاعات و توضیحات کافی در هنگام مورد نیاز به خدمت گیرندگان رعایت شود.