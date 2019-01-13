به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش ارجمندزاده ظهر یکشنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس اداره بندر و دریانوردی خارگ اظهار داشت: جزیره خارگ نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد و به عنوان قطب صادرات نفت کشور فعالیت دارد.

وی توسعه زیرساخت‌های بندری استان بوشهر را به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های استان معرفی و اضافه کرد: در این راستا طرح‌های مهمی در سطح استان در دست اجرا است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از زحمات بهمن نکیسا در مدت مسئولیت در بندر خارگ تشکر و قدردانی کرد و ایرج صفری را به عنوان رئیس جدید بندر خارگ معرفی کرد.

بخشدار ویژه خارگ نیز در این آئین با اشاره به اینکه خارگ از مراکز ثقل انرژی کشور است افزود: اقدامات بسیار خوبی در حوزه زیر ساخت های دریایی در دولت تدبیر و امید با همت اداره بندر و دریانوردی خارگ در این جزیره صورت گرفته است.

محمود رضایی اضافه کرد: موج شکن برای آرامش حوضچه صیادی جزیره خارگ با اعتباری بیش از ۱۰ میلیارد ریال در این بندر راه اندازی شد.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: این جزیره از لحاظ مسافری بعنوان محور اصلی سفرهای دریایی در استان بوشهر است که هم اکنون دارای سه پایانه مسافری در شهرهای بوشهر، گناوه و خارگ است که با امکانات بسیار مناسب در حال سرویس دهی به اهالی شریف جزیره خارگ است.

وی ادامه داد: ایجاد سامانه بلیط الکترونیکی توسط اداره کل بنادر و دریانوردی باعث تسهیل در فرآیند مسافری بنادر استان با محوریت این جزیره شده است.

رضایی با اشاره به امداد و نجات دریایی توسط مرکز فرعی جستجو دریایی در جزیره خارگ گفت: راه‌اندازی اولین مرکز اسکان نجات یافتگان دریایی در جزیره خارگ به عنوان یک استراتژی جدید در حوزه نجات یافتگان دریایی در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم از زحمات بهمن نکیسا تقدیر و ایرج صفری بعنوان رئیس جدید اداره بندر و دریانوردی خارگ معرفی شد.

ایرج صفری قبل از این پست معاونت طرح و توسعه بندر بوشهر را برعهده داشت.