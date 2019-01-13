همایش استادان و نخبگان دانشگاهی استان کردستان برگزار شد

بە گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز یکشنبە ۲۳ دی ماه همایش استادان و نخبگان دانشگاهی استان کردستان با سخنرانی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور در سالن فردوسی دانشگاه کردستان برگزار شد.

در این همایش کە جمع کثیری از اساتید دانشگاه های استان و نخبگان برجستە حضور داستند، دکتر مجتبی زارعی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور بە ایرادسخنرانی با موضوع سوانح نفت پایگی توسعە ایران و ران انقلابی کردستان فردا پرداخت.

در ابتدای همایش دکتر شکری رئیس سازمان بسیج اساتید کردستان با بیان اهداف این همایش گفت: بسیج اساتید کردستان متشکل از اعضا نخبە و مجرب و اساتید برجستە دانشگاهی آمادە ارائە راه حل های علمی و پژوهشی درجهت حل مشکلات استان است.

در پایان این همایش از اساتید مسئلە یاب و ارائەدهندگان راه حل برای معضلات کردستان تجلیل بە عمل آمد.