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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۲۲

نماینده مردم آبادان در مجلس:

خبر واگذاری پالایشگاه های آبادان و شازند به بخش خصوصی صحت ندارد

خبر واگذاری پالایشگاه های آبادان و شازند به بخش خصوصی صحت ندارد

آبادان - یکی از نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر واگذاری پالایشگاه‌های آبادان و شازند به بخش خصوصی صحت ندارد.

عامر کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر عدم خصوصی سازی پالایشگاه‌های آبادان و شازند اظهار کرد: این پالایشگاه ها به طور ۱۰۰ درصد دولتی باقی می ماند.

وی افزود: تاکنون هیچ منبع رسمی خبر منتشر شده در شبکه های اجتماعی مبنی بر واگذاری پالایشگاه های آبادان و شازند به بخش خصوصی  را تایید نکرده است.

وی تصریح کرد: سازمان خصوصی سازی نیز به عنوان متولی این امر، این خبر را تکذیب کرده است.

به گفته کعبی بر اساس اعلام وزارت نفت، دو پالایشگاه آبادان و شازند اراک به صورت ۱۰۰ درصد دولتی باقی خواهند ماند.

کد مطلب 4511697

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