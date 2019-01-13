پایان رقابت ها بدون مدال برای تیم ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی آسیا از ۱۹ دی ماه در جاکارتا اندونزی آغاز و امروز ۲۳ دی ماه با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد.

در مسابقات امروز علی لبیب در اومینیوم جوانان در مجموع نهم شد. فروزان عبداللهی در همین رده سنی و در بخش بانوان در ماده اسکرچ نتوانست مسابقه خود را به پایان برساند

در ماده مدیسون بزرگسالان تیم دو نفره ایران متشکل از محمد رجبلو و محمد گنج خانلو چهارم شده و از کسب مدال بازماندند.

در پایان این رقابت ها تیم دوچرخه سواری ایران موفق به کسب مدال نشد. تنها مهدی محمدی رکابزن معلول ایران در ماده تعقیقی انفرادی و در بخش پاراسایکلینگ صاحب یک نشان نقره گردید.

نتایج کامل تیم دوچرخه سواری ایران در مسابقات قهرمانی آسیایی اندونزی به این ترتیب می باشد:

روز نخست:

تعقیبی تیمی جوانان مقام هفتم

تعقیبی تیمی بزرگسالان مقام ششم(شکستن رکورد ملی)

دومین روز رقابت ها:

مهدی محمدی تعقیبی انفرادی پاراسایکلینگ مقام دوم

کایرین بزرگسالان محمد دانشور عدم راه یابی به فینال

اسکرچ جوانان آقایان عماد محمدی مقام هشتم

اسکرچ بزرگسالان آقایان محمد گنج خانلو مقام چهارم

سومین روز رقابت ها:

یک کیلومتر بزرگسالان آقایان مقام ششم

اومینیوم بزرگسالان آقایان محمد گنج خانلو مقام هشتم

چهارمین روز رقابت ها:

تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان امیرحسین جمشیدیان مقام پنجم

اسکرچ جوانان بانوان ساجده سیاحیان مقام هشتم

مهدی محمدی در یک کیلومتر پاراسایکلینگ مقام چهارم

دورامتیازی بزرگسالان آقایان بهنام آرین مقام چهارم

روز پایانی رقابت ها:

مدیسون بزرگسالان آقایان مقام چهارم

اومینیوم جوانان آقایان علی لبیب مقام نهم