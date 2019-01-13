پیمان بضاعتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص احداث پارک در شهر ازجمله پارک بانوان، اظهار کرد: در صورت تصمیم مدیریت شهری مبنی بر احداث پارک‌های جدید برای بانوان و تخصیص بودجه به این مهم، عملیات احداث در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی بر اهمیت احداث پارک‌های موضوعی جدای از مسائل تفکیکی-جنسیتی تأکید کرد و گفت: ایجاد پارک‌هایی برای ناشنوایان، نابینایان، معلولان و یا کودکان کار به‌عنوان یک رویکرد مهم سازمانی برای ما مدنظر است، باید دید در بودجه سال آینده شهرداری اعتبار برای احداث کدام پارک‌های موضوعی و به چه میزان لحاظ می‌شود.

پارک ویژه نابینایان کرج خردادماه آینده بهره‌برداری می‌شود

رئیس سازمان سیما، نظر و فضای سبز شهرداری کرج با اشاره به اینکه اقدامات اجرایی احداث پارک نابینایان در کرج دنبال شده است، گفت: بودجه آن در سال جاری لحاظ شده است و حداکثر تا خردادماه سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

بضاعتی پور ادامه داد: پارک نابینایان در باغ آقا رضایی حصارک در منطقه شش کرج و به مساحت حدود هفت هزار مترمربع در حال احداث است، حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار برای آن منظور شده است.

وی توضیح داد: در پارک نابینایان‌ در کنار جانمایی برکه و آب‌نما، به احداث زمین و سوله ورزشی مسقف مختص نابینایان نیز پرداخته‌شده است زیرا توجه به بحث شنوایی در هنگام بازی برای نابینایان اهمیت زیادی دارد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج گفت: جانمایی آمفی‌تئاتر، استخر ذخیره آب، بوفه تهیه مواد غذایی نیز از دیگر امکانات این پارک است.

بضاعتی پور تأکید کرد: در یک محله کم برخوردار به احداث این پارک پرداخته‌ایم که در خصوص تأمین فضای سبز آن‌ نقطه از شهر کرج هم نقش بسزایی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: سعی ما بر این است تا با تعامل با شورای شهر در پیش‌بینی بودجه سال ۹۸ بودجه‌ای یک تا دو میلیارد تومانی برای احداث یک پارک موضوعی دیگر ویژه ناشنوایان یا معلولان منظور شود.